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Эвакуировались 10 человек из дома по ул. Ленина из-за горящего мусора в Бердске

12:01 08.04.2020 Фото: 54.mchs.gov.ru
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Из квартир на 5-м этаже звеном ГДЗС с применением спасательных устройств пожарные спасли 5 человек, из них 2 детей.

Эвакуировались 10 человек из дома по ул. Ленина из за горящего мусора в Бердске
На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава

Вечером 7 апреля в Бердске на ул. Ленина произошло возгорание в жилом доме. В результате пожара огнем уничтожен мусор под лестничным маршем на 1-м этаже. До прибытия подразделений пожарной охраны из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек. Из квартир на 5-м этаже звеном ГДЗС с применением спас. устройств были спасены 5 человек, из них 2 детей. Ликвидация пожара в 20:38 (мест). На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава, работало 1 звено газодымозащитной службы.

Источник: 54.mchs.gov.ru

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