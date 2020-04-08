Эвакуировались 10 человек из дома по ул. Ленина из-за горящего мусора в Бердске

Из квартир на 5-м этаже звеном ГДЗС с применением спасательных устройств пожарные спасли 5 человек, из них 2 детей.

На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава

Вечером 7 апреля в Бердске на ул. Ленина произошло возгорание в жилом доме. В результате пожара огнем уничтожен мусор под лестничным маршем на 1-м этаже. До прибытия подразделений пожарной охраны из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек. Из квартир на 5-м этаже звеном ГДЗС с применением спас. устройств были спасены 5 человек, из них 2 детей. Ликвидация пожара в 20:38 (мест). На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава, работало 1 звено газодымозащитной службы.

Источник: 54.mchs.gov.ru