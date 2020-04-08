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Снова фекальная авария: второй день без воды и отопления Белокаменный из-за прорыва на канализации в Бердске

11:56 08.04.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Подвоз воды будет в 12.00 у магазина «Продсиб» на ул. Гранитная №6а. Сотрудники ООО «Белокаменный» стараются как можно быстрее устранить неполадки.

Снова фекальная авария: второй день без воды и отопления Белокаменный из за прорыва на канализации в Бердске
В очередной раз прорвало канализацию в Бердске

Устраняют аварию на канализации в микрорайоне Белокаменном Бердска. Вечера, 7 апреля, жители города обратились в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой узнать, что произошло.

— В «Белокаменном» опять нет воды и отопления, причем сегодня целый день. Вы не в курсе? В диспетчерскую невозможно дозвониться! -писали читатели «Курьер. Среда. Бердск» вечером, 7 апреля.

Замдиректора КБУ Бердска по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск» утром, 8 апреля, что сети микрорайона Белокаменного не принадлежат КБУ. Они не переданы городу и находятся в собственности застройщика. Однако, он предположил, что отключение воды может быть связано с подпором.

Ситуацию разъяснила диспетчер обслуживающей организации ООО «Белокаменный». Она отметила, что на канализационных сетях произошел прорыв вчера, 7 апреля. Аварию сейчас специалисты устраняют.

— Мы вчера вечером запустили воду, а сегодня утром около 10 утра снова отключили, чтобы провести ремонт. Нужно определить, где прорыв. Все стараемся сделать как можно быстрее и устранить неполадки, — отметила диспетчер 8 апреля.

Также дежурный рассказала, что сегодня в 12.00 будет подвоз воды у магазина «Продсиб» на ул. Гранитная №6а.

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От редакции

Ждете воду?

женщина, 08 апреля 2020 12:58
а почему ипро Раздольный молчите??? ведь, там тоже нет никакой воды из-за этого!!!

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