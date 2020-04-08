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Пособие в 12 037 руб. из маткапитала на второго ребенка до трех лет без справок на год выплатят в Бердске

12:45 08.04.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Данное изменение произошло в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции. Мамам не нужно приходить в Пенсионный фонд.

Пособие в 12 037 руб. из маткапитала на второго ребенка до трех лет без справок на год выплатят в Бердске
По словам Татьяны Кусовой, посетители приходят в Пенсионный фонд только по предварительной записи
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Пособие в 12 037 руб. из маткапитала на второго ребенка до трех лет без справок на год выплатят в Бердске

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Некоторые изменения коснулись семейного материнского капитала из-за самоизоляции по коронавирусу в Бердске.

По словам замначальника Управления пенсионного фонда РФ по Бердску Татьяны Кусовой, по желанию гражданина, в беззаявительном порядке будет продлена ежемесячная выплата из средств материнского капитала. Если раньше граждане обращались в УПФР, предоставляли справки, все эти справки анализировались и устанавливалось право получать ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала, то сейчас идет продление на год, без предоставления дополнительных справок. Сотрудники Пенсионного фонда обзванивают каждого получателя данной выплаты, уточняют их желание продлевать эту выплату. Все это документируется и актируется, подписывается и приобщается в дело, и выплата продолжается в беззаявительном порядке, подчеркнула Кусова.

На данную ежемесячную выплату в размере 12037 рублей на второго ребенка до 3 лет могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 24 972 рублей.

Автор видео Галина Панчева

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