«Шок- цена!»: 449 рублей стоит 1 кг лимонов в Бердске. Имбирь расхватали

В некоторых магазинах можно купить цитрус по 300 рублей и 200 рублей за кг. Чтобы не скупали коробками, продают не более одного или двух кг в руки.

Скупают лимоны в Бердске

В пандемию коронавируса горожане делятся в соцсетях фотографиями заоблачных ценников на лимоны и имбирь. 8 апреля «Курьер. Среда. Бердск» выяснил, где продается и сколько стоит столь популярный цитрус и имбирь.

В небольшом павильоне «Кладовая здоровья» наул. К. Маркса кг лимонов стоил 190 рублей, сейчас — 320 рублей. Имбиря в продаже нет. По словам продавца, сейчас на Хилокском рынке Новосибирска имбирь стоит 1000 рублей за кг.

В магазине «Магнит» на ул. Первомайской кг лимонов в сетках стоят 149 рублей, на развес 199 рублей. На прошлой неделе цена не превышала 150 рублей. Имбиря нет.



Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор магазина, магазин не влияет на ценообразование и выставляет стоимость, которая пришла по приказу из головной компании. Все зависит от закупочной цены.

В магазине «Ярче!» на Комсомольской кг цитрусов стоит 199 рублей. По словам сотрудницы магазины Олеси, лимоны пользуются большим спросом у покупателей. В корзине осталось несколько ярко-желтых плодов. Есть ограничение — не более 2 кг в одни руки. Имбиря нет.

В супермаркете «Лента» рассказали, что сегодня цена на лимоны — 300 рублей за кг. Вчера они были по 199 рублей за кг. Коробки с цитрусовыми раскупается за считанные минуты. Чтобы все не раскупил один человек, цитрусовые продаются по 1 кг.

В магазине «Пятерочка» на ул. Лелюха лимонов и имбиря нет. Аналогичная ситуация и в «Монетке» на ул. Комсомольской.

— Недели полторы лимонов и имбиря нет. Заявки делаем, но видимо на складе нет, — рассказала директор магазина Людмила Ковылина.



В одном из магазинов «Курьер. Среда. Бердск» обнаружил лимоны по 449 рублей.Днем в супермаркетах ажиотажа на покупку лимонов не наблюдалось.

Пенсионерка Антонина лимоны покупает частенько. Закупались по старой цене, добавляет их в чай и салаты. Но не потому что он спасет от коронавируса, а просто ей нравится вкус ярко-желтого цитруса.

Как сообщали федеральные СМИ, один из специалистов заявлял. что достаточно лишь понюхать имбирь, как ты будешь защищен от коронавиурса. Другого мнения придерживается известный доктор Комаровский. по его словам, пользы от лимонов и имбиря в пандамеию коронавируса нет.