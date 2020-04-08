Двухметровый портал в «параллельные миры» найден в Турции

Многие сходятся во мнении, что эти геометрические фигуры представляют собой особенные иероглифы. Ими пользуются инопланетяне для каких-то личных целей, возможно, даже для передачи сообщений.

Диаметр идеальной геометрической фигуры составляет около двух метров

Социальные сети стали не только местом общения, но и площадкой для тех, кто хочет поделиться своими открытиями. Таким желающим оказался один из пользователей «Фейсбука», который продемонстрировал необычное фото. На нем отчетливо виднеется очертание круга, который мог быть создан благодаря инопланетным технологиям.

Человек, которому удалось запечатлеть необычный знак, подписан в соцсети под логином Nathaniel Rosales. Он выставил фотографию, сделанную в окрестностях горы Мерсин, которая располагается в Турции. На первый взгляд круг кажется вполне обычным, если бы не тот факт, что его вырезали в скале, а края являются идеально ровными. Причем диаметр идеальной геометрической фигуры составляет около двух метров.

Загадочности находке добавляет то, что в скале также прорезана линия, которая ведет к другому кругу, только вот его диаметр уже меньше первого гиганта. Автор найденной странности поинтересовался у знатоков и просто любопытствующих пользователей, что же может значить такое обозначение.

Скептики традиционно выразили мысль о том, что круг носит техногенное происхождение. Но вот сам автор поста полагает, что природа попросту не в состоянии сотворить что-то настолько идеально очерченное. И поэтому он предполагает, что здесь не обошлось без приложенной руки разумных существ. Так и родилась теория о том, что круг является частью какого-то древнего портала в параллельный мир.

Подозрительное сходство с другими известными кругами

Часть из комментирующих полагает, что образование проявилось еще несколько веков, если не тысячелетий назад. Нашлись даже те, кто связал столь странную геометрическую придумку с кругами, которые проявляются на английских полях.

Для примера эзотерики привели случай, датированный 2017 годом. Тогда людям удалось обнаружить похожий рисунок на полях недалеко от английской деревни Черхилл.

Уфологи неоднократно пытались разобраться с тем, что вообще могут значить такие круговые послания. Многие сходятся во мнении, что эти геометрические фигуры представляют собой особенные иероглифы. Ими пользуются инопланетяне для каких-то личных целей, возможно, даже для передачи сообщений.

Но почему тогда в прошлых случаях круги находили в полях, а этот – на скале? Эксперты пришли к выводу, что этот знак должен был сохраниться для того, кто прибудет на Землю через длительный промежуток времени. Поэтому была выбрана более твердая горная порода. Впрочем, это все еще фанатские предположения, проверить которые не представляется возможным.



Источник: TheRussianTimes