Прием участковых приостановлен с 5 апреля из-за COVID-19 в Бердске

Все сообщения и заявления можно предать в дежурную часть Отдела МВД России по городу Бердску по тел.: 02, 020 (с мобильного), 8-383-41-3-00-23 или через оператора 112.

Полиция приостановила прием участковых

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COV1D-19) в условиях усложняющейся эпидемиологической ситуации, реализации органами власти субъектов Российской Федерации ограничительных мероприятий, приостановить с 05 апреля 2020 года, осуществление участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по городу Бердску приема граждан на территории города Бердска, Новосибирской области, предусмотренного пунктом 31 Инструкции по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, утвержденной приказом МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 (далее — Инструкция), временно приостановлен до особого распоряжения.

Все сообщения и заявления можно предать в дежурную часть Отдела МВД России по городу Бердску по тел.: 02, 020 (с мобильного), 8-383-41-3-00-23 или через оператора 112, сообщает отдел МВД России по городу Бердску Новосибирской области.