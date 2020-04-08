Священная ночь Бараат с 7 на 8 апреля: Что такое Бараат и как проводить особенную ночь

В эту особенную ночь Всевышний Аллах проявляет милость ко всем людям, кроме многобожников и тех, чьи сердца преисполнены злобой и враждой. Ночь Бараат каждый мусульманин ожидает с особым трепетом и тщательно готовится к этой знаменательной дате.

Слово «бараат» на арабском языке обозначает такие понятия: невинность, чистота, освобождение

Ровно посередине месяца Шаабан по Хиджре мусульмане во всем мире ожидают священную лейлат Аль Бараат. В 2020 году она наступит с 7 на 8 апреля.

Это особенная дата, потому что именно в ночь Бараат Всевышний благосклонен к молитвам верующих. Он принимает покаяние и вершит судьбы людей, не жалея своей милости, прощая и награждая тех, кто искренне верит и поклоняется ему.

Что такое ночь Бараат в Исламе?



Слово «бараат» на арабском языке обозначает такие понятия: невинность, чистота, освобождение. В эту особенную ночь Всевышний Аллах проявляет милость ко всем людям, кроме многобожников и тех, чьи сердца преисполнены злобой и враждой. Ночь Бараат каждый мусульманин ожидает с особым трепетом и тщательно готовится к этой знаменательной дате.

То, что это особый период времени, когда милость Всевышнего даруется всем людям, идет речь в определенных хадисах Пророка Мухаммада (мир ему).

История праздника

Однажды ночью в середине месяца Шаабан Пророк Мухаммадﷺ очень долго молился. Его жена Айша увидела, что он находится в положении саджда слишком долго, и испугалась, что Пророкﷺ умер. Она подошла и прикоснулась к пальцам на его руке. Пророк Мухаммадﷺ пошевелил пальцами, и она поняла, что он молится. Когда он закончил и вернулся, Айша сказала: «Я никогда раньше не видела, чтобы ты так долго находился в саджда. На что был ответ: «Ты знаешь, какая сегодня ночь?» Она ответила: «Аллах, и его посланник знают». Он продолжил: «Это лейлат нусеф мин аль шаабан (половины шаабана). В эту ночь Аллахﷻ Всемогущий обращается к своим рабам. Он прощает раскаявшихся и милостив к молящимся, но не простит ненавидящих».

Значение ночи Бараат для мусульман



В переводе с арабского значение слова бараат – «непричастность» или «очищение», еще ее называют ночью молитв, ответа, наделения (Аллахﷻ уделяет каждому его долю), благословения и благодати. Лейлат аль Бараат – ночь большой милости Господа и очищения от грехов. В одном достоверном хадисе сообщается «В эту ночь Аллах смотрит на состояние своих рабов, прощает всех раскаявшихся, кроме поклоняющихся идолам и ненавидящих». В другом хадисе сказано «Аллах в середине месяца шаабан спустил благодать свою над землею и простил грехи людей, количество которых больше, чем шерстинок на шкурах баранов рода Кальб». Но простит он не всех, согласно рассказанному в хадисах, не получат прощения такие люди:

многобожники,

те, кто ненавидит мусульман,

проявляющие высокомерие (носящие одежду ниже щиколоток),

перечащие родителям,



разрывающие отношения с родственниками,совершающие прелюбодеяния,употребляющие алкоголь,распространяющие клевету.Лейлят-аль-Бараа. Видео

Как проводить ночь Бараат, что нужно делать?

1. Совершение намаза. Намаз — один из видов поминания Аллаха и обращения к Нему. Поэтому в Ночь Бараат имеют большое значение нафиль-намазы (дополнительные), а также возмещение долгов по обязательным молитвам.

2. Покаяние. В особенные ночи нам бывает легче сосредоточиться на искренности и осознанности.

3. Чтение Священного Корана. Ночь Бараат нужно постараться отметить как можно более усердным чтением Корана (для тех, кто умеет). Есть рекомендация о чтении в эту Ночь суры «Ясин». Также приветствуется произнесение заученных сур или аятов.

4. Повторять зикры. Поминание и восхваление Аллаха смягчает сердце, воспитывает нафс, очищает душу. Известно, что Пророк Мухаммад, Мир ему и благословение Аллаха, в Ночь Бараат читал: «СубханаЛлахи, вальхамдулиЛляхи, ва ля иляха илляЛлах, ваЛлаху акбар, ва ля хавля ва ля куввата илля биЛлях» (смысл: Пречист Аллах от всяких недостатков; хвала Аллаху; нет ничего и никого достойного поклонения, кроме Аллаха; Аллах велик, и нет силы и мощи кроме как у Аллаха).

5. Произносить салаваты Пророку Мухаммаду, Мир ему и благословение Аллаха. В любое время нужно стараться как можно больше и искренне читать салаваты. Это одно из средств приближения нашей нравственности к чистоте Пророка, Мир ему и благословение Аллаха. Поэтому и в Ляйлятуль-Бараат нужно искать это благо посредством салаватов.

6. Обращаться к Аллаху с дуа Нам следует воспользоваться тем, что «врата Милости» будут открыты всю ночь. Поэтому обратимся к Аллаху со всеми своими нуждами, а также попросим за близких и знакомых, за всю умму, за умерших. Известно, что Пророк, Мир ему и благословение Аллаха, читал в эту ночь много дуа, в том числе и с таким смыслом: «О, Аллах! Я прибегаю к Твоему прощению от Твоего наказания, прибегаю к Твоему довольству от Твоего недовольства, ищу Твоей помощи. Я не могу восхвалить тебя так полно, как Ты того заслуживаешь. Ты именно такой, каким Ты определил Себя» Также приветствуется пост-нафиль в течение дня, следующего после Ночи Бараат: «В 15-ю ночь месяца Шаабан молитесь, а днем следующего дня поститесь. В эту ночь до восхода солнца Всевышний Аллах дарует испрашивающему у Него благо» (привёл имам Ибн Маджа; смысл).

Ночь Бараат — ночь особых благословений, направленных на мусульман. Поэтому эту ночь следует проводить в полной покорности Аллаху Всемогущему, и следует сторониться всех тех действий, которые могут не понравиться Аллаху. Хотя каждый мусульманин должен всегда воздерживаться от совершения грехов, в такие ночи — это воздержание становится еще более необходимым, так как совершение грехов в эту ночь будет равносильно ответу на божественные блага непослушанием и тяжкими преступлениями. Такое высокомерное поведение не может вызвать ничего иного, кроме гнева Аллаха.

В ночь Бараат следует читать много дуа, просить прощение у Аллаха и благодарить Его, а также читать много салаватов нашему любимому пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Всевышнего). Инша Аллах проведение этой ночи подобающим образом возвысит нашу духовную степень и поможет нам в ахира.

Нужны ли поздравления в этот день?



Этот день не относится к мусульманским праздникам, в честь этой даты не украшают улицы фонарями, не готовят особых блюд. Не проводятся собрания и совместные намазы. Эта ночь – для раздумий, переосмысления поступков, покаяния, очищения. Является ли памятная дата нововведением? Нет, Лейлат аль Бараат — это не нововведение: проводить ее в молитвах и держать пост с наступлением утра – это сунна. После Шаабана наступает Рамадан, в который Аллахﷻ ниспослал людям священный Коран.

Источник: TheRussianTimes