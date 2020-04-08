Мест уже не хватает: Врач Московской ГКБ им. С. С. Юдина умоляет всех оставаться дома

Врач московской клинической больницы им С.С. Юдина на своей личной странице сообщает последние новости с рабочего места, что происходит сейчас в эпицентре боя с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день число заболевших в России приближается к 7500 тысячам человек. Вот, что рассказала Лиля в своем аккаунте:

5 утра, когда я впервые за 24 часа дежурства смогла прилечь, еще раз очень прошу вас прислушаться к призывам остаться дома. Я вижу, что творится у нас в приемном покое. Я принимаю за сутки более 30 больных (было и более 40), кроме меня в приемном покое работают еще 2 врача, которые ведут такой же объем работ. Нескончаемые потоки бригад СМП. Мест уже не хватает. В больнице в экстренном режиме проводят кислород (для подачи пациентам с дыхательной недостаточностью). И это то, что творится только в пределах одной больницы. В городе сейчас не менее 6 стационаров перепрофилированы для приема больных с пневмониями.⠀

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