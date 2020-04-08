Мест уже не хватает: Врач Московской ГКБ им. С. С. Юдина умоляет всех оставаться дома

Врач московской клинической больницы им С.С. Юдина на своей личной странице сообщает последние новости с рабочего места, что происходит сейчас в эпицентре боя с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день число заболевших в России приближается к 7500 тысячам человек. Вот, что рассказала Лиля в своем аккаунте:
5 утра, когда я впервые за 24 часа дежурства смогла прилечь, еще раз очень прошу вас прислушаться к призывам остаться дома. Я вижу, что творится у нас в приемном покое. Я принимаю за сутки более 30 больных (было и более 40), кроме меня в приемном покое работают еще 2 врача, которые ведут такой же объем работ. Нескончаемые потоки бригад СМП. Мест уже не хватает. В больнице в экстренном режиме проводят кислород (для подачи пациентам с дыхательной недостаточностью). И это то, что творится только в пределах одной больницы. В городе сейчас не менее 6 стационаров перепрофилированы для приема больных с пневмониями.⠀
⠀
Я бы и сама с удовольствием в такую погоду гуляла под лучами весеннего солнца. Но давайте одумаемся. И чтобы у всех была такая возможность в будущем, в этом году переждем весну каждый у себя дома. Не в гостях, не с друзьями, не в парках и на улицах города. Не нужно думать, что одна неделя дома не решит проблемы распространения инфекции. Она её, как минимум, замедлит. А это даст шанс оказать помощь большему количеству людей своевременно и в полном объеме. Эта неделя сохранит силы врачей, медсестер, санитаров, которые уже сейчас работают на пределе.⠀⠀⠀⠀
⠀
Почитайте, посмотрите, как итальянцы воспринимали информацию о карантине и не верили в то, что произойдет в их стране. И в каком отчаянии они сейчас. Это произошло у них очень быстро. Месяц — и люди живут совершенно другой жизнью. Они сравнивают это с ужасами войны. Так оно и есть. И погибают в ней все. Давайте вместе приложим силы к тому, чтобы нам не пришлось приводить такие сравнения. Отбросим на время скептические взгляды на происходящее, присущие нашему народу. Не нужно сейчас никому ничего доказывать.⠀⠀
⠀
Нам на работе уже выдали справки, подтверждающие, что мы являемся медицинскими работниками и при проведении проверок мы вправе не оказаться дома, если это совпало с нашей рабочей сменой. Не знаю, будут ли внедрены эти проверки, но прошу вас, устройте проверку сами себе. Будьте дома!⠀⠀⠀