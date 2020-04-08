Удивительно огромную розовую луну в ночном небе над городом запечатлела жительница Бердска

Девушке удалось запечатлеть природное явление в ночь с 7 на 8 апреля. На спутнике Земли можно было разглядеть различные детали — от равнин до следов столкновения с метеоритами.

Луна появилась в ночь с 7 на 8 апреля над Бердском

Завораживающее фото огромной луны на ночном небе Бердска прислала в «Курьер. Среда. Бердск» жительница Бердска. Девушке удалось запечатлеть природное явление в ночь с 7 на 8 апреля.

Метеорологи сообщали, что в этот раз Луна больше и ярче, чем когда-либо раньше, поскольку планета находится очень близко к Земле, а также способствует хорошей видимости ясная погода и то, что воздух стал чище из-за карантина во многих странах в связи с коронавирусом.

Луна казалась на 14% больше и на треть ярче обычного. Все это означает, что те, у кого есть телескоп, пара биноклей или очень хорошее зрение, смогут разглядеть на спутнике Земли различные детали — от равнин до следов столкновения с метеоритами.