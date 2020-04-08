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Художник Никас Сафронов попал в аварию ночью из-за уснувшего таксиста

23:11 08.04.2020 Фото: wikipedia.org
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Известный художник Никас Сафронов попал в аварию прямо в свой день рождения.

Художник Никас Сафронов попал в аварию ночью из за уснувшего таксиста

Никас рассказал , что ехал вместе с братом в магазин купить продуктов к празднику, а вместо этого попал в аварию

Известный художник Никас Сафронов попал в аварию прямо в свой день рождения.

ДТП произошло на Тверской улице около двух часов ночи. Водитель такси уснул за рулём и на огромной скорости протаранил стоявшие на красный свет машины каршеринга и «порше» живописца.

Никас рассказал , что ехал вместе с братом в магазин купить продуктов к празднику, а вместо этого попал в аварию, немного ударился, разбил губу и выбил зуб, который теперь придётся вставлять. У его родственника лёгкое сотрясение, его отправили домой. У художника нормальное настроение и самочувствие, только болит голова и не двигается палец.

 Вот такой неудачный выезд из дома вышел. Я весь день работал, даже не заметил, как начался день рождения, — отметил художник.

У «порше» пострадала задняя часть, её придётся ремонтировать. Виновник ДТП, таксист, свою вину не отрицает, он был трезв, но очень устал и уснул за рулём. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Водитель каршеринга также прокомментировал аварию. Он развозил по домам приятелей и, стоя на светофоре, увидел в зеркало заднего вида, как в его автомобиль на полной скорости несётся машина. Потом сработала подушка безопасности — и всё. Подруга и друг были госпитализированы прибывшими медиками, девушка в тяжёлом состоянии.

Недавно Сафронов сообщал, что вечеринка в честь его дня рождения может сорваться из-за мировой вспышки коронавируса.

Источник: life

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