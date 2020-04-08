Глава РПЦ патриарх Кирилл: Бог посылает болезни в наказание или в исправление

По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь

7 апреля 2020 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня мы празднуем великий двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Это событие, которое открыло новую эру в человеческой истории. Это событие, которое легло в основу очень больших перемен. Кстати, сегодня нередко мы слышим слово «кризис» — люди используют это слово, не всегда зная его прямое назначение и смысл. А кризис — это перемена; в античности это слово означало перемену, причем необязательно к худшему.

Итак, мы живем, несомненно, во время кризиса, а значит, мы живем во время перемены. И возникает вопрос, что это за перемена. Очень многие исполнены страха за свою жизнь, за свое здоровье, и у этих страхов есть, конечно, основания. По всему миру распространяется страшная инфекция, причем она охватывает не отдельные регионы или страны, а действительно всю вселенную. Это глобальная напасть, какой в истории не было. Самые страшные эпидемии поражали народы, большие и малые, и даже континенты, но всегда в мире оставались спасительные места, где была гарантия не заболеть и не погибнуть. Сегодня таких мест практически нет, потому что мы — перед лицом глобальной инфекции.

Один этот факт поставляет переживаемое нами время в особое историческое пространство. Мы все должны очень серьезно задуматься, что означает эта вселенская напасть? Что означает эта болезнь, от которой нигде нельзя укрыться?

Бог посылает болезни в наказание или в исправление, а иногда одно связано с другим. И очень важно, чтобы эта болезнь, этот страх смертный послужили всем нам в исправление. Мы, в конце концов, должны осознать истину, которая очевидна для человека, живущего по законам веры, но совершенно не очевидна для людей неверующих. Настал их час задуматься! Что же это за истина? А истина в том, что Бог — Творец мира, и от Него зависит человеческая судьба.

Казалось, что грандиозное развитие науки, начавшееся в конце XIX и захватившее весь XX и начало XXI века, привело к утверждению автономии человека, в том числе от Бога. Мы всё можем, мы великие и сильные, мы в центре мира, человек в центре бытия! Кстати, в этом нет ничего нового: и в античности человек провозглашался центром бытия. Тогда и боги были как люди, со своими страстями, которые любили, гневались, интриговали друг против друга, но античное религиозное сознание ставило их в центр духовной жизни. Потом и в истории христианства наступил период возрождения античной культуры, так называемая эпоха Возрождения, и самой большой опасностью той эпохи было то, что человека снова поставили в центр бытия. Последующие идеологии бережно сохраняли центральное место человека во вселенной. «Человек — это звучит гордо!» Каждый, кто изучал творения Горького, помнит эти слова, которые школьники моего поколения заучивали наизусть. «Человек — это звучит гордо», и нет никакой другой силы, которая была бы в центре бытия.

Антропоцентрическая цивилизация, которая поставила человека в центр, вытеснив Бога из жизни, сместив Его из центра на периферию бытия, совершила страшную ошибку. А почему? А потому что человек — это преходящее явление. У человека меняются вкусы, нравы, обычаи, убеждения, даже система нравственных ценностей, и в силу этой переменчивости не обеспечивается духовное преемство поколений, не обеспечивается целостность человеческой жизни. Потому что только Бог неизменяем, только в Боге абсолютная истина, в Нем абсолютная правда, и если Он в центре человеческого бытия, то задача человека заключается не в том, чтобы бороться с Богом и вытолкнуть Его из центра, но чтобы принять Его в свое сердце и в свой разум и через это стать новым человеком, живущим по Божиему закону, устрояющим жизнь по этому закону.

Когда сегодня нам говорят о кризисе, мы должны помнить, что кризис — это перемена, и от нас зависит, будет ли это перемена к лучшему или к худшему. Если мы будем впадать в панику, терять человеческий образ, если даже эти сложные обстоятельства жизни не приведут нас к Богу, если мы в очередной раз потеряем шанс стать народом Божиим, тогда мы подпадаем под власть людей переменчивых, которые сегодня формулируют одни ценности, идеи, завтра — другие, и очень часто начинают подавлять ближних своих, чтобы только те ценности и идеи, которые они провозглашают, стали ценностями и идеями всех остальных.

Сколько же еще должно быть испытаний, сколько еще должно прожить человечество, чтобы уяснить простую истину: отказ от Бога немедленно поставляет в центр бытия человека с его несовершенством, с его переменчивостью, с его грехами, с его предпочтениями политическими, духовными, культурными? И невозможно объединить род человеческий вокруг этого сверхчеловека, потому что всегда найдутся другие, которые скажут: «Я хочу быть на этом месте». Ведь история учит нас, что так оно и было. История знает кровавые перевороты, когда некие лидеры, часто вдохновенные и харизматичные, пытались занять центральное место в жизни людей, а потом находились другие, которые их свергали, и так до бесконечности.

Мы живем в эпоху перемен. Это и есть кризис, но от нас будет зависеть, перемены ли это к лучшему или к худшему. Для того чтобы перемена была к лучшему, мы должны вспомнить, что человек создан Богом, и в центре жизни человека должен быть Бог с Его законом праведным, непогрешимым; законом, исполнение которого приводит человека к подлинному счастью не только в его личной, сокрытой от других жизни, но в построении общественных отношений, отношений между человеком и природой, отношений человека и космоса. Если в центре — Бог, то ничто не дает человеку права разрушать окружающий его мир, следствием чего становятся катаклизмы, эпидемии, личное и общественное несчастье.

Да поможет всем нам Господь воспринять этот кризис, а лучше скажу, время перемен, которые должны стать переменами к лучшему для каждого из нас, для народа нашего, для всего рода человеческого. Ну, а если не воспользуемся этой возможностью, то еще и еще раз наступим на грабли, как говорит наша пословица. Дай Бог всем нам сегодня проникнуться мудростью, попытаться открыть сердце и ум навстречу Богу, даже если мы не воспитаны в религиозных истинах, даже если нам кажется, что вера — это что-то очень далекое и чуждое, то, что принадлежит прошлому. Дай Бог осознать, что вера принадлежит вечности — и прошлому, и настоящему, и будущему, и она соединяет нас с Богом, Который и есть Господин истории.

А потому сегодня мы все молимся и просим Господа, чтобы Он простил грехи наши, чтобы поддержал нас, народ наш и весь род человеческий в это тяжелое время, дал возможность увидеть и понять пути Его Промысла, дал возможность и умом, и сердцем почувствовать Его присутствие и в жизни нашей, и в жизни рода человеческого, и во всей человеческой истории. Тогда то, что мы называем кризисом, временем перемен, будет кризисом во благо, переменой к лучшему. Об этом мы все должны сегодня молиться и, концентрируя свою волю и свои силы, стараясь, в том числе, делать все для того, чтобы не содействовать распространению инфекции, управлять своими поступками так, чтобы не наносить вред себе и окружающим. Тогда все мы сможем выйти из этого испытания совсем другими — с сильной верой и с ясным пониманием того, что Бог и есть Господин истории. Пусть именно к этому радостному, светлому и вдохновляющему будущему предрасположатся сердца и умы народа нашего и всех людей, чтобы, приняв Бога в сердце, мы могли действительно устроять тот мир, в котором бы грех стал небольшим-небольшим островком в океане любви. Аминь.

Источник: patriarchia.ru