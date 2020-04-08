Перепил: как самому выйти из запоя? Выведение из запоя возможно?

Как быстро выйти из запоя? Узнайте простые способы.

Выходить из запоя сложно

Для быстрого снятия опьянения:

1 чайную ложку нашатырного спирта развести в стакане воды — выпить залпом

Обильное питье:

Не менее 3 — х литров жидкости в сутки (молоко, соки, рассолы, газированная щелочная вода «Боржоми», а также 1 ст. ложку 9% уксуса развести в 1 литре кипяченой воды, добавить варенья по вкусу — пить в течение дня). При отёках принять мочегонные (верошпирон — 4 таблетки или триампур: 1-2 таблетки).

Диета:

Густой бульон, особенно из костной баранины (хаш) или из костной говядины; Щи из кислой капусты; Мёд.

Аспирин:

По 1 таблетке 2 раза в течение дня.

Полифепан:

По 1 ст. ложке 3 раза в день, запивать водой, за 1 час до еды и приема лекарств.

Феназепам:

Утром и днем по 1 таблетке. На ночь 2 — 4 таблетки.

Ноотропил:

По 3 капсулы утром и днем до еды. Вечером не принимать.

Витаминные комплексы:

Витамин «С» «UPSA» 1 таблетка 3 раза в день. Витамины «Сentrum», или «Vitrum», или «Олиговит» принимать в удвоенной дозе, указанной на упаковке. При аллергии отменить прием витаминов или принять одну таблетку димедрола.

Контрастный душ:

Со сменой горячей и холодной воды.

Источник: medicinform.net