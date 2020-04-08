Зубные протезы: как к ним привыкнуть и как за ними ухаживать?

Не забывайте вынимать и промывать протез каждый раз после еды

Расскажите, пожалуйста, как быстрее привыкнуть к съемным зубным протезам, как правильно за ними ухаживать?

Чтобы привыкнуть к протезам, требуется обычно от трех до шести, а иногда и восьми недель, при условии постоянного пользования ими. Первые трое-четверо суток не рекомендуется снимать протезы даже на ночь. Если они вызывают боль при жевании, натирают десны, необходимо показаться врачу. Протез наденьте за двенадцать часов до обращения к стоматологу, чтобы он мог определить, какая часть протеза причиняет беспокойство.

Не забывайте вынимать и промывать протез каждый раз после еды. Снимайте его на ночь: промыв щеткой с зубной пастой, опускайте в сосуд с холодной водой. Предпочтительнее пользоваться зубным порошком, так как он лучше снимает темный налет, со временем образующийся на пластмассе. А еще лучше специальные пасты для ухода за зубными протезами.



Можно добавлять в сосуд, где хранятся протезы, несколько капель зубного эликсира — это придаст воде приятный аромат и поможет избавиться от пищевых запахов, которые пластмасса впитывает за день.