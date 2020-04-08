Где-то отстал: причины, симптомы, лечение задержки полового созревания у подростков

Социальная стигматизация в отношении мужчин выше, чем в отношении женщин, если речь идет о появлении вторичных половых признаков

Нарушение процесса полового созревания — это состояние, при котором половое созревание подростка задерживается и не наступает в положенном возрасте. Эта задержка может привести к серьезным проблемам со здоровьем во взрослом возрасте, вплоть до утраты репродуктивных способностей и сексуальной функции. В медицинской терминологии нарушение полового созревания с запоздалым появлением его признаков называется задержкой полового созревания. Далее подробнее о том, каковы симптомы этого состояния и как его лечить.

Задержка полового развития – описание, причины

Симптомы задержки полового созревания у мальчиков и девочек

Лечение задержки полового созревания

Задержка полового развития – описание, причины

Начало полового созревания (пубертатного периода) наступает, когда железы гипоталамуса начинают выделять гонадотропин-рилизинг-гормон. Это вещество является «сигналом» к тому, чтобы организм подростка начинал развивать репродуктивную функцию. Гипофиз отвечает на этот сигнал, выделяя гормоны гонадотропины, стимулирующие рост половых желез — яичек у мужчин и яичников у женщин. Растущие половые железы выделяют тестостерон и эстроген. Эти гормоны, в свою очередь, вызывают развитие вторичных половых признаков, таких как рост волос на лице и набор мышечной массы у мальчиков, развитие груди у девочек, и рост волос на лобке и в подмышечных впадинах, а также первые признаки либидо у представителей обоих полов.

У некоторых подростков половое созревание задерживается и не начинается в положенном для этого периода возрасте.

Конституциональная задержка полового развития — семейная черта, и передается по наследству. Например, если у матери девочки-подростка половое созревание началось не в 14, а в 16 лет, существует высокая вероятность того, что у её дочери половое созревание начнется в аналогичный период. Таким же образом происходит конституциональная задержка пубертатного периода у мальчиков, в особенности, если у отца имелись аналогичные признаки.

При конституциональной задержке полового созревания подростки нормально растут, состояние их здоровья полностью соответствует норме.

Задержать половое созревание могут такие заболевания, как сахарный диабет, воспалительные заболевания кишечника, заболевания почек, муковисцидоз, анемия. Кроме того, дети, проходящие химиотерапию или лучевую терапию, с опозданием вступают в пубертатный период.

Дополнительные причины задержки:

аутоиммунные заболевания (например, тиреоидит Хашимото, болезнь Аддисона или недостаточность коры надпочечников);

нарушения функции яичников;

опухоли гипофиза или гипоталамуса;

травмы яичек;

инфекционные заболевания (например, эпидемический паротит);

скручивание яичка;

чрезмерное похудение и анорексия у девочек;

недостаточность веса;

хромосомные аномалии, в частности, синдром Тернера у девочек и синдром Клайнфельтера у мальчиков.

Синдром Тернера — это заболевание, при котором одна из Х-хромосом у женщин имеет структуру, отклоненную от нормальной, или же одна из Х-хромосом отсутствует полностью. Женщины, рожденные с синдромом Тернера, как правило, бесплодны и нередко имеют другие отклонения в состоянии здоровья. Мужчины с синдромом Клайнфельтера рождаются с дополнительной Х-хромосомой (сочетание хромосом XXY вместо XY);

— синдром Каллмана (свойственен и женщинам, и мужчинам). В ходе этого заболевания нарушается выработка гонадотропина, другие гормоны вырабатываются нормально.

Еще одна немаловажная причина задержки полового созревания — это недостаточность питания, отсутствие необходимых витаминов. Сверстники ребенка, постоянно недополучающего питательных веществ, развиваются раньше и растут активнее. Организм девочки нуждается в некотором количестве подкожного жира для нормального «запуска» процесса менструации и функции яичников. Если жировая прослойка становится слишком тонкой, и девочка намеренно недоедает, можно предположить появление аменореи — отсутствия менструаций.

Излишняя спортивная активность, изматывающие тренировки наряду с сильным стрессом — еще один дополнительный фактор, влияющий на задержку половой зрелости. Интенсивные физические нагрузки, например, танцы, фигурное катание, гимнастика, силовые тренировки и тренировки на выносливость увеличивают вероятность более позднего наступления созревания.

Симптомы задержки полового созревания у мальчиков и девочек

У мальчиков задержка полового созревания является более распространенным состоянием и может быть определена по следующим признакам:

отсутствует рост яичек в возрасте 13-14 лет;

не происходит изменения голоса;

рост не увеличивается;

не растут волосы на лице и подмышками.

У девочек нарушение проявляется в следующем:

в 13 лет отсутствуют признаки увеличения груди;

от начала роста груди до первой менструации прошло более 5 лет, и менструации нет;

к 16 годам менструальный цикл не установился;

отсутствует волосяной покров на лобке и в подмышечных впадинах.

Лечение задержки полового созревания

Родители мальчиков чаще обращаются к врачу с жалобами на задержку полового развития. Социальная стигматизация в отношении мужчин выше, чем в отношении женщин, если речь идет о появлении вторичных половых признаков. Конституциональная задержка развития проходит в положенном возрасте (14, 15, 16 лет) и не сопровождается негативными последствиями для организма или нарушениями функций. В этом случае лечение ограничивается наблюдением у врача, измерением роста и веса, а также контролем уровня соответствующих гормонов.

При наличии психосоциальных проблем мальчикам назначают короткий курс анаболических стероидов, который способствует увеличению веса и роста, стимулирует начало полового созревания. Девочкам показана аналогичная схема лечения с использованием эстрогена. Курс анаболических стероидов показан подросткам, до 14 лет не проявляющим никаких признаков полового созревания. Продолжительность курса составляет в среднем 4-6 месяцев. Девочкам малые дозы эстрогена можно вводить при помощи гормонального пластыря или таблеток.

Гормональная терапия, как правило, необходима при дефиците гонадотропина (гипогонадотропном гипогонадизме), дисфункции яичек и яичников, синдроме Тернера или Клайнфельтера. В этих случаях дозы эстрогена и тестостерона больные получают до окончания периода полового созревания. При устранении дефицита гормонов гормональная терапия прекращается, если же дефицит гормонов не проходит после гормональной терапии, она становится пожизненной.

Источник: medicinform.net