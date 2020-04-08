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Прогноз: Карантин из-за пандемии коронавируса закончится к концу июля в России

17:00 08.04.2020 Фото: pixabay.com
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Пик заражения вирусом в России спрогнозировали на начало мая. В Великобритании карантин могут отменить еще позже, в конце июня или июля — там пик заболеваемости придется на последние недели мая.

Прогноз: Карантин из за пандемии коронавируса закончится к концу июля в России
Эксперты опирались на отчеты правительств и статистику

Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.

Эксперты опирались на отчеты правительств и статистику: насколько эффективно лечение в той или иной стране, как хорошо развита медицина, сколько инфицированных зафиксировано на сегодня. Они отметили, что в России карантин может закончиться к середине июня или концу июля, поскольку пик заражений придется на начало мая. Те же прогнозы у США и Германии.

В Великобритании карантин могут отменить еще позже, в конце июня или июля — там пик заболеваемости придется на последние недели мая. В Бразилии, Аргентине и ЮАР высшая точка инфицирований придется на июнь, из-за чего карантинные меры продлят до конца лета.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 1,3 миллиона человек; 75 тысяч скончались, а 282,2 тысячи — вылечились.

Источник: lenta.ru

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От редакции

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Аноним, 08 апреля 2020 17:12
Да, похоже на правду
Аноним, 08 апреля 2020 17:35
У нас все закончится гораздо раньше.
Аноним, 08 апреля 2020 18:59
У нас все закончится не начинаясь

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