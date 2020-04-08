08.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Теплое и «комфортное» лето спрогнозировали синоптики в Новосибирской области

17:30 08.04.2020 Фото: pixabay.com
1

Синоптики пообещали жителям Сибири тёплый апрель. Прогнозы на май и июнь – тоже оптимистичные.

Теплое и комфортное лето спрогнозировали синоптики в Новосибирской области
Также синоптики ожидают, что календарное лето в регионе совпадёт с фактическим

О том, какая погода ожидает жителей Новосибирской области весной и в первый месяц лета, рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Анна Лапчик во время пресс-конференции в ТАСС.

По её словам, апрель достойно продолжит эстафету аномально тёплых января, февраля и марта – температурные значения в ближайшие недели будут выше нормы на 1-2 градуса.

«Средняя температура на месяц – от 0 до 6 градусов со знаком плюс», – уточнила Лапчик.

Количество осадков в апреле в целом по региону ожидается в пределах нормы, хотя в южных районах области не исключён их дефицит.

Что касается предстоящего мая, то, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, новосибирцев ожидает комфортная температура – от 10 до 12 градусов тепла.

Также синоптики ожидают, что календарное лето в регионе совпадёт с фактическим – в июне воздух прогреется до 19 градусов.

«Это выше нормы на 1-2 градуса», – уточнила Анна Лапчик.

Источник: sib.fm

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждете лето?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как организовать рабочее место школьника на дистанционном обучении, рассказал Роспотребнадзор
19:20 08-04-2020
Как организовать рабочее место школьника на дистанционном обучении, рассказал Роспотребнадзор
БердскКого накажут за нарушение самоизоляции в Бердске?
19:17 08-04-2020
Кого накажут за нарушение самоизоляции в Бердске?
Что нельзя делать в чистый четверг 9 апреля и как нужно убираться и мыться
19:15 08-04-2020
Что нельзя делать в чистый четверг 9 апреля и как нужно убираться и мыться
25% застройщиков приостановили строительство жилья на месяц в связи с COVID-19
19:15 08-04-2020
25% застройщиков приостановили строительство жилья на месяц в связи с COVID-19
Обряд на исполнение желания в Полнолуние 8 апреля 2020 года
19:05 08-04-2020
Обряд на исполнение желания в Полнолуние 8 апреля 2020 года
1175 человека заболели COVID-19 в 56 регионах за 8 апреля в России. Список регионов
19:04 08-04-2020
1175 человека заболели COVID-19 в 56 регионах за 8 апреля в России. Список регионов
Писательница Джоан Роулинг рассказала свой способ излечения от коронавируса и поделилась видео специальной техники
18:58 08-04-2020
Писательница Джоан Роулинг рассказала свой способ излечения от коронавируса и поделилась видео специальной техники
Ураган сорвал крышу у Пенсионного фонда в райцентре Новосибирской области
18:53 08-04-2020
Ураган сорвал крышу у Пенсионного фонда в райцентре Новосибирской области
Я могу ими и задницу подтереть: Работник китайской фабрики вытирает свою обувь одноразовыми медицинскими масками
18:48 08-04-2020
Я могу ими и задницу подтереть: Работник китайской фабрики вытирает свою обувь одноразовыми медицинскими масками
Исключила из партии и требует увольнения за дебош в аэропорту замминистра Овсянникова "Единая Россия"
18:38 08-04-2020
Исключила из партии и требует увольнения за дебош в аэропорту замминистра Овсянникова