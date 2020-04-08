Таиланд, Бангкок и Гоа: График рейсов «Аэрофлота» с россиянами из-за границы до 13 апреля

Росавиация с учетом обсуждения 7 апреля экспертами Рабочей группы, координирующей работу по перевозке российских граждан воздушным транспортом, подготовила предварительный график вывозных рейсов.

9 апреля «Аэрофлот» может доставить в Москву россиян из Денпасара

Росавиация с учетом обсуждения 7 апреля экспертами Рабочей группы, координирующей работу по перевозке российских граждан воздушным транспортом, подготовила предварительный график вывозных рейсов.

На 8 апреля в Москву запланированы два рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Нью-Йорка и Мале.

9 апреля «Аэрофлот» может доставить в Москву россиян из Денпасара.

Также запланированы рейсы «Аэрофлота» из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург 10 апреля. В эти же города авиакомпания может доставить россиян из Ларнаки.

На 10 апреля в проект графика включены два рейса «Сибири» из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, а также рейс Токио — Владивосток.

Вывоз соотечественников из Бангкока может быть продолжен 11 апреля. Планируется рейс «Аэрофлота» в Москву и Санкт-Петербург. Возможен рейс Анталия-Москва.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» может доставить россиян в Красноярск, Казань и Уфу из Бангкока.

Предварительно в план на 12 и 13 апреля включены рейсы «Аэрофлота» из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа в Москву.

Росавиация, согласно алгоритму организации работ по вывозу граждан РФ, направит проект графика в Оперативный штаб Правительства РФ по предупреждению нераспространения новой коронавирусной инфекции,​ Минкомсвязь России, Роспотребнадзор и другие ФОИВы. Также график будет направлен в субъекты РФ, куда запланированы вывозные рейсы. Это необходимо для определения готовности регионов обеспечить карантин и обсервацию прибывающих граждан.

Минкомсвязь России, Роспотребнадзор и другие ФОИВы. Также график будет направлен в субъекты РФ, куда запланированы вывозные рейсы. Это необходимо для определения готовности регионов обеспечить карантин и обсервацию прибывающих граждан.

График вывозных рейсов окончательно утверждается Оперативным штабом Правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Источник: favt.ru