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«Бессмертный полк» сидит дома. Любая массовость в условиях COVID-19 — это сумасшествие, заявил автор акции Сергей Лапенков

17:15 08.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Со странички Сергея Лапенкова во "ВКонтакте"
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Шествие в колонне с портретом своего героя он предлагает заменить 9 мая «личной историей»: посидеть с родными за столом, сходить на кладбище, почтить память предков. И поделиться памятью в соцсетях. Как пройдет виртуальный «Бессмертный полк».

«Бессмертный полк» сидит дома. Любая массовость в условиях COVID 19 — это сумасшествие, заявил автор акции Сергей Лапенков
Сергей Лапенков: чуда, того, что в конце апреля пандемия резко покатится вниз, не приходится. Скорее всего, карантин продлится в России до конца июня

Организаторы акции «Бессмертный полк», которая приобрела международные масштабы, уже готовят новые сценарии традиционного шествия 9 мая. Свои коррективы внесла пандемия коронавируса: по всему миру, в том числе и в России запрещены любые массовые мероприятия. С большой долей вероятности, за месяц ситуация кардинально не изменится, считает идейный вдохновитель «Бессмертного полка» Сергей Лапенков.

— Сейчас мы предлагаем определенную цепочку действий, которую может совершить тот, кто хочет отметить День Победы с точки зрения рассказа истории о своих предках. Реального «Бессмертного полка», думаю, не будет. Прогнозы говорят о том, что пик коронавируса будет в конце апреля, а на спад раньше июня ничего не пойдет. Любое массовое мероприятие, массовость в этих условиях — сумасшествие! — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 8 апреля Сергей Лапенков.

По его словам, организаторы дождутся сведений о ситуации с COVID-19 в регионах. Но чуда, того, что в конце апреля пандемия резко покатится вниз, не приходится. Скорее всего, карантин продлится в России до конца июня.

— Поэтому говорить о том, что все будет массово, — это несбыточный оптимизм. Нужно это понимать. Но нужно понимать и то, что никто не подрывает нашу память, никто не делает под нее подкоп. Такова реальность. Рисковать здоровьем людей нельзя ни при каких условиях. Мэрия Москвы еще до указа о карантине говорила, что не нужно людей старше 60 лет заранее призывать куда-то идти, принимать участие. Ведь они в группе риска. Поэтому наша позиция — не проводить массовое шествие на улице. «Бессмертный полк» — это не всегда колонна людей. Это память, это личная история, то что может проявляться в разных формах, в зависимости от желания человека. В День Победы он может быть с родными за столом, на кладбище у своих предков — провести этот день так, как ему хотелось бы. Если человек будет в этот день думать о ком-то конкретном, мы считаем, это соответствует смыслу «Бессмертного полка». А смысл — это память, — рассказал Сергей.

Он предложил несколько вариантов присоединения к акции, если карантин растянется во времени и захватит день 75-летия Победы.

Как проведут «Бессмертный полк» при самоизоляции

Что делать, если в этом году не получится выйти на улицу с портретом ветерана? Координаторы Бессмертного полка всегда считали, что память о своем солдате – это не только (и не столько) шествие в колонне. Стать частью Полка можно иными способами.

Социальные сети: Сделайте фото своей семьи вместе с портретом или запишите свой рассказ на видео. Разместите историю о своем солдате (труженике тыла) в социальных сетях с хештегом #Бессмертныйполкдома и #мойполкдома.

Онлайн-трансляция #Бессмертныйполкдома на сайте moypolk.ru: ваша история из соцсетей может попасть в текстовую трансляцию сайта 9 Мая. В этот день на сайте пресс-центр Бессмертного полка будут рассказывать, как День Победы отмечают люди в России и в мире, и публиковать семейные истории из соцсетей с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома

Сайт Бессмертного полка: если вы еще не внесли своих ветеранов в Народную летопись moypolk.ru – сделайте это. На сайте уже около полумиллиона историй. Это ваш семейный архив. И шанс узнать больше про историю своей семьи. Ежедневно десятки людей общаются друг с другом через сайт, обращаются в Поисковый центр Полка и находят новые факты о своих близких.

Социальные сети: разместите аватарку с Журавликом в фото профиля в соцсетях. Образцы разместят в группах Полка позже. 9 Мая можно заменить ваше фото на фото вашего ветерана.

Дома: достаньте фотографию (портрет) родного человека. Соберитесь семьей за столом, вспомните своего солдата, расскажите о нём своим детям.

Смотрите информацию на официальном сайте «Бессмертного полка».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске пока рассматривают два сценария празднования 75-летия Победы. По словам начальника отдела культуры Оксаны Мокриенко, все будет зависеть от ситуации с коронавирусом и соответствующих распоряжений президента, губернатора и мэра.

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От редакции

Как вы устроите "Бессмертный полк"?

Аноним, 08 апреля 2020 17:49
это наш долг памяти
Аноним, 08 апреля 2020 17:59
Всем кто доживёт до мая, на акцию бессмертный полк можете приходить без портретов. Вы теперь и есть бессмертный полк.

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