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75 дней до Победы: картина работы Гитлера — очень все разрушено, взорвано, разорено

21:15 08.04.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Василий Казаров пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: картина работы Гитлера очень все разрушено, взорвано, разорено
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: картина работы Гитлера очень все разрушено, взорвано, разорено

75 дней до Победы: картина работы Гитлера — очень все разрушено, взорвано, разорено75 дней до Победы: товарищ Сталин объявил благодарность всему офицерскому и рядовому составуЕщё 40 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Добрый день, любимая семья, жена Катя, сын Коля. Спешу сообщить, что нахожусь все еще в дороге: проехали Москву, Тулу, Орёл, теперь пишу с города Курска. Картина работы Гитлера: очень все разрушено, взорвано, разорено.
Здесь люди действительно пережили глубоко, нет такого места, где бы ни было ям, воронок и, вообще, отпечатка работы кровожадного шакала Гитлера. Вот, что я пока могу вам передать с прифронтовой полосы. А дальше ждите письма, когда определюсь в части фронтовой полосы. Целую маму, Колю, Лару, Алешу и Тасю. Привет всем родным и знакомым. Остаюсь любящий вас всех В. Казаров (подпись). 26.11.1943 г.

Н.С.О. Новосибирский р-он
Село Бердск Красная Сибирь №22
Казаровой Е.Я.
___
г.Курск Казаров В.И.

маршевая рота

75 дней до Победы: картина работы Гитлера очень все разрушено, взорвано, разорено

Фронтовик шлет весточку с фронта

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