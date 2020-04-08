75 дней до Победы: картина работы Гитлера — очень все разрушено, взорвано, разорено

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Добрый день, любимая семья, жена Катя, сын Коля. Спешу сообщить, что нахожусь все еще в дороге: проехали Москву, Тулу, Орёл, теперь пишу с города Курска. Картина работы Гитлера: очень все разрушено, взорвано, разорено.

Здесь люди действительно пережили глубоко, нет такого места, где бы ни было ям, воронок и, вообще, отпечатка работы кровожадного шакала Гитлера. Вот, что я пока могу вам передать с прифронтовой полосы. А дальше ждите письма, когда определюсь в части фронтовой полосы. Целую маму, Колю, Лару, Алешу и Тасю. Привет всем родным и знакомым. Остаюсь любящий вас всех В. Казаров (подпись). 26.11.1943 г.

Н.С.О. Новосибирский р-он

Село Бердск Красная Сибирь №22

Казаровой Е.Я.

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г.Курск Казаров В.И.



Фронтовик шлет весточку с фронта

маршевая рота