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Умерла пациентка в «скорой»: водитель легковушки умышленно перекрыл дорогу машине скорой помощи в Татарстане

18:27 08.04.2020 Фото: СКР
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СК возбудил уголовное дело и ищет виновника смерти женщины с инфарктом миокарда. Из-за задержки в пути врачи не смогли оказать ей помощь своевременно.

Умерла пациентка в скорой: водитель легковушки умышленно перекрыл дорогу машине скорой помощи в Татарстане
Следователи возбудили уголовное дело

В Татарстане возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании работе сотрудников «скорой помощи», сообщили в главке Следственного комитета России.

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлен видеоролик, на котором водитель легкового автомобиля умышленно перекрыл движение реанимационному автомобилю «скорой помощи», доставлявшему в больницу находившегося в тяжелом состоянии пациента. По данному факту СУ СК России по Республике Татарстан было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, о ходе которой доложено Председателю СК России. По результатам проверки следственными органами СК Татарстана возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 124.1 УК РФ (воспрепятствование оказанию медицинской помощи, повлекшее по неосторожности смерть пациента).

В настоящее время следствием установлено, что описанные события произошли 30 марта в городе Казани. В карете «скорой помощи» в республиканскую клиническую больницу из Балтасинской ЦРБ везли пациента, у которого был диагностирован инфаркт миокарда. Следствие полагает, что в результате противоправных действий водителя легкового автомобиля медицинским работникам не удалось своевременно доставить пациента в больницу, что привело к его смерти.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

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