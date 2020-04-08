Обряд на исполнение желания в Полнолуние 8 апреля 2020 года

Суперлуние — это момент силы, открывающий много разных возможностей для обладающих нужными знаниями.

Полнолуние 8 апреля произойдет в созвездии Весы

Есть масса различных обрядов, которые можно проводить на Полнолуние 8 апреля 2020 года. Данная фаза Луны помогает в реализации самых смелых планов и задумок. Ее энергия усиливает действие слов и самые заветные желания исполняются, если их правильно загадать.

Обряд на исполнение желания в Полнолуние

Если за несколько дней до Полнолуния сорвать ветку плодового дерева, которое вот-вот расцветет, поставить в вазу с водой и поместить на видное место в доме.

Нужно каждый день подходить к ветке и озвучивать ей свое желание, одно и самое заветное.

При этом нужно наблюдать за бутонами: если они всего за пару дней распустятся, то мечта станет явью, а если нет, то повторить попытку в следующий раз. Бывает, что ветка не распускается, а засыхает.

Это не повод отказываться от цели, а предостережение: достичь ее будет сложно, по причине многочисленных препятствий.

Усилить эффект поможет составление списка или карты желаний, направленных на визуализацию мечты.

Особенности Полнолуния в апреле 2020 года

Уникальное в своем роде Полнолуние ожидается в ночь с 7 на 8 апреля. Его особенность заключается в том, что Луна будет розовой. Подобное астрономическое явление бывает не часто: следующее произойдет через год.

Суперлуние — это момент силы, открывающий много разных возможностей для обладающих нужными знаниями.

Невероятный розовый оттенок Луны заметят не только астрономы, но и обычные люди, без телескопа. Ночное небесное светило не изменит свой цвет, просто на нем в этот период происходит цветение.

Сама Луна в этот период увеличится в размерах приблизительно на 15% от общей своей площади.

Такое станет возможным из-за приближения спутника к Земле.

Что можно и нельзя делать в Полнолуние

Полнолуние 8 апреля произойдет в созвездии Весы, что усугубит путаницу, могут возникнуть недопонимания между людьми. Только тот, у кого есть детальный и продуманный план действий, сможет достичь желаемого.

Не рекомендуется в такой день начинать новое, но есть смысл серьезно заняться тем, что пора завершить или доделать.

Те, кто рискнут и попытаются двигаться в новом направлении, нужно быть предельно внимательными: судьба сама будет делать «подсказки» и всячески помогать, важно только правильно трактовать эти знаки. Интуиция — лучший помощник в Полнолуние, поскольку обострена до предела.

Это период для занятий творчеством. Самое время создать лучшую картину, роман или стихотворение в своей жизни.

Посчастливится обрести внутреннюю гармонию тем, кто сможет само выразиться. Не только творить, но и общаться с людьми на возвышенные темы, заняться вопросами внешности, собраться с мыслями, отпустить все страхи и сомнения, доверившись самому себе и следуя зову сердца.

Источник: rsute.ru