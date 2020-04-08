08.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

1175 человека заболели COVID-19 в 56 регионах за 8 апреля в России. Список регионов

19:04 08.04.2020 Фото: Nso.ru
0

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 580 человек. В Москве за сутки выявлено 660 новых случаев.

1175 человека заболели COVID 19 в 56 регионах за 8 апреля в России. Список регионов
Врачи перевозят зараженныхбольных в специальныхбоксах
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
1175 человека заболели COVID 19 в 56 регионах за 8 апреля в России. Список регионов

Кого накажут за нарушение самоизоляции в Бердске?1175 человека заболели COVID-19 в 56 регионах за 8 апреля в России. Список регионовЕщё 520 новостей

За последние сутки в России подтверждено 1175 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 56 регионах, сообщили 8 апреля в Роспотребнадзоре.

Распределение по субъектам:

1. Москва 660

2. Московская область 95

3. Санкт-Петербург 34

4. Ленинградская область 32

5. Республика Марий Эл 27

6. Мурманская область 25

7. Краснодарский край 24

8. Нижегородская область 24

9. Липецкая область 18

10. Республика Коми 18

11. Республика Ингушетия 18

12. Рязанская область 15

13. Ямало-Ненецкий АО 11

14. Воронежская область 10

15. Кабардино-Балкарская Республика 10

16. Чувашская Республика 9

17. Оренбургская область 8

18. Хабаровский край 8

19. Республика Мордовия 7

20. Республика Бурятия 7

21. Красноярский край 7

22. Приморский край 7

23. Курская область 6

24. Тамбовская область 6

25. Республика Северная Осетия 6

26. Алтайский край 6

27. Тульская область 5

28. Чеченская Республика 5

29. Свердловская область 5

30. Сахалинская область 5

31. Белгородская область 4

32. Смоленская область 4

33. Тверская область 4

34. Вологодская область 4

35. Республика Калмыкия 4

36. Ростовская область 4

37. Республика Башкортостан 4

38. Ханты-Мансийский АО 3

39. Забайкальский край 3

40. Еврейская АО 3

41. Владимирская область 2

42. Карачаево-Черкесская Республика 2

43. Кемеровская область 2

44. Новосибирская область 2

45. Брянская область 1

46. Калининградская область 1

47. Республика Дагестан 1

48. Пензенская область 1

49. Самарская область 1

50. Саратовская область 1

51. Курганская область 1

52. Республика Хакасия 1

53. Омская область 1

54. Томская область 1

55. Республика Саха (Якутия) 1

56. Республика Крым 1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 580 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда будет пик пандемии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как организовать рабочее место школьника на дистанционном обучении, рассказал Роспотребнадзор
19:20 08-04-2020
Как организовать рабочее место школьника на дистанционном обучении, рассказал Роспотребнадзор
БердскКого накажут за нарушение самоизоляции в Бердске?
19:17 08-04-2020
Кого накажут за нарушение самоизоляции в Бердске?
Что нельзя делать в чистый четверг 9 апреля и как нужно убираться и мыться
19:15 08-04-2020
Что нельзя делать в чистый четверг 9 апреля и как нужно убираться и мыться
25% застройщиков приостановили строительство жилья на месяц в связи с COVID-19
19:15 08-04-2020
25% застройщиков приостановили строительство жилья на месяц в связи с COVID-19
Обряд на исполнение желания в Полнолуние 8 апреля 2020 года
19:05 08-04-2020
Обряд на исполнение желания в Полнолуние 8 апреля 2020 года
1175 человека заболели COVID-19 в 56 регионах за 8 апреля в России. Список регионов
19:04 08-04-2020
1175 человека заболели COVID-19 в 56 регионах за 8 апреля в России. Список регионов
Писательница Джоан Роулинг рассказала свой способ излечения от коронавируса и поделилась видео специальной техники
18:58 08-04-2020
Писательница Джоан Роулинг рассказала свой способ излечения от коронавируса и поделилась видео специальной техники
Ураган сорвал крышу у Пенсионного фонда в райцентре Новосибирской области
18:53 08-04-2020
Ураган сорвал крышу у Пенсионного фонда в райцентре Новосибирской области
Я могу ими и задницу подтереть: Работник китайской фабрики вытирает свою обувь одноразовыми медицинскими масками
18:48 08-04-2020
Я могу ими и задницу подтереть: Работник китайской фабрики вытирает свою обувь одноразовыми медицинскими масками
Исключила из партии и требует увольнения за дебош в аэропорту замминистра Овсянникова "Единая Россия"
18:38 08-04-2020
Исключила из партии и требует увольнения за дебош в аэропорту замминистра Овсянникова