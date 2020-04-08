1175 человека заболели COVID-19 в 56 регионах за 8 апреля в России. Список регионов

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 580 человек. В Москве за сутки выявлено 660 новых случаев.

Врачи перевозят зараженныхбольных в специальныхбоксах

За последние сутки в России подтверждено 1175 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 56 регионах, сообщили 8 апреля в Роспотребнадзоре.

Распределение по субъектам:

1. Москва 660

2. Московская область 95

3. Санкт-Петербург 34

4. Ленинградская область 32

5. Республика Марий Эл 27

6. Мурманская область 25

7. Краснодарский край 24

8. Нижегородская область 24

9. Липецкая область 18

10. Республика Коми 18

11. Республика Ингушетия 18

12. Рязанская область 15

13. Ямало-Ненецкий АО 11

14. Воронежская область 10

15. Кабардино-Балкарская Республика 10

16. Чувашская Республика 9

17. Оренбургская область 8

18. Хабаровский край 8

19. Республика Мордовия 7

20. Республика Бурятия 7

21. Красноярский край 7

22. Приморский край 7

23. Курская область 6

24. Тамбовская область 6

25. Республика Северная Осетия 6

26. Алтайский край 6

27. Тульская область 5

28. Чеченская Республика 5

29. Свердловская область 5

30. Сахалинская область 5

31. Белгородская область 4

32. Смоленская область 4

33. Тверская область 4

34. Вологодская область 4

35. Республика Калмыкия 4

36. Ростовская область 4

37. Республика Башкортостан 4

38. Ханты-Мансийский АО 3

39. Забайкальский край 3

40. Еврейская АО 3

41. Владимирская область 2

42. Карачаево-Черкесская Республика 2

43. Кемеровская область 2

44. Новосибирская область 2

45. Брянская область 1

46. Калининградская область 1

47. Республика Дагестан 1

48. Пензенская область 1

49. Самарская область 1

50. Саратовская область 1

51. Курганская область 1

52. Республика Хакасия 1

53. Омская область 1

54. Томская область 1

55. Республика Саха (Якутия) 1

56. Республика Крым 1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 580 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.