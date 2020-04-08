Гасить долги по налогам и страховым взносам в рассрочку разрешил Путин малому бизнесу России

Это президент предложил в качестве экстренной меры поддержки для пострадавших из-за коронавируса малых и средних предприятий. Помогать нужно прежде всего тем компаниям, которые сохранили занятость.

Путин приказал помочь малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за эпидемии коронавируса

В режиме видеоконференции Владимир Путин провел вечером 8 апреля совещание с руководителями субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории страны.

Во встрече также принимают участие руководители Правительства и Администрации Президента, полномочные представители Президента в федеральных округах, главы министерств и ведомств.

Дословно

Предоставляя дополнительные полномочия главам регионов, исходил из того, что сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно. У вас есть все возможности работать адресно и выверенно, учитывать ситуацию в каждом населённом пункте, на конкретных предприятиях, в субъекте Федерации в целом, принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых – защита жизни и здоровья людей.

При этом нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести.

Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Повторю, сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо «грузить» разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности.

И, конечно, важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьёзные, а могут быть ещё более значимыми.

Мы договаривались, что в каждом субъекте Федерации будет сформирован свой региональный список предприятий, которые играют важную, системную роль для экономики субъектов. Вновь обращаюсь к главам регионов, прошу вникать в проблемы каждого предприятия, содействовать обеспечению их устойчивости, сохранению занятости, искать точечные решения.

Что касается федерального уровня, то здесь хочу сказать о следующих новых решениях.

Первое. Мы уже снизили размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза – с 30 до 15 процентов. Сделали это, чтобы у предприятий появились дополнительные ресурсы для оплаты труда работников. Эта мера, как уже говорил, носит долгосрочный характер.

В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как мы это уже сделали для микропредприятий.

Второе. Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на ближайшие шесть месяцев. Однако специально обращал внимание Правительства после встречи с предпринимателями: не должна возникать ситуация, когда через полгода компаниям придётся сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки.

Вместе с тем ситуация продолжает меняться. В этой связи – третье. Поручаю Правительству с участием Центрального Банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников.

Понимаю, что предпринимателям приходится непросто, но вы видите, уважаемые друзья, что так происходит везде, практически во всём мире: падает спрос, сокращаются заказы, многим компаниям не просто приходится, особенно в сфере услуг, многие закрыты. Это серьёзное испытание для каждого предпринимателя, его деловой репутации. Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать.

Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость.

Подчеркну – для этого у нас всё есть: устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, солидная «подушка безопасности» в виде накопленных за предыдущие годы резервов, есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев, наконец, у нас есть опыт преодоления кризисов прошлых лет.

Ясно, что без определённых потерь не обойтись, но мы в состоянии свести к минимуму эти потери, создать условия для будущего развития. Мы поддержим и затронутые кризисом отрасли экономики, и рынок труда, и систему здравоохранения, сделаем всё для того, чтобы помочь людям, которые в такой помощи сегодня нуждаются.

Повторю, меры поддержки по всем этим направлениям должны быть своевременно подготовлены, должны реализовываться с учётом высокой динамики ситуации. Откладывать такие решения, тянуть с ними нельзя. Прошу и Правительство России, и руководителей регионов Российской Федерации руководствоваться именно таким инициативным подходом.