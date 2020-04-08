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Еще две-три недели просидит на карантине Россия, спрогнозировал Путин

21:12 08.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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Такой вывод президент сделал после совещания с эпидемиологами. Президент с уверенностью заявил, что «победим и эту заразу коронавирусную».

Еще две три недели просидит на карантине Россия, спрогнозировал Путин
Совещание Путина с главами регионов прошло 8 апреля дистанционно

В режиме видеоконференции Владимир Путин провел вечером 8 апреля совещание с руководителями субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории страны.

Дословно

Уважаемые коллеги! Вчера, как вы знаете, встречался с учёными, специалистами-эпидемиологами. Мы внимательно изучаем опыт всех стран, которые также столкнулись с коронавирусной угрозой, а он говорит о том, что самыми сложными, самыми трудными являются первые четыре-пять недель с начала эпидемии. Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе.

Мы, конечно, не можем с полной, «стопроцентной» уверенностью сказать, как будет развиваться ситуация в сфере здравоохранения, в экономике и у нас в стране, и в мире в целом. Но мы можем с большой долей вероятности прогнозировать, предвидеть возможные варианты развития обстановки, а значит, можем и обязаны на каждый из этих вариантов заранее разработать и иметь свой план действий, и тогда эти действия будут своевременными и эффективными.

Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально.

Полный текст обращения к нации Владимира Путина публиковал «Курьер. Среда. Бердск».

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