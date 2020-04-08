56 млрд рублей направил в медицину регионов для борьбы с коронавирусом Путин

Более 10 млрд — доплаты медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. 33 млрд — на развертывание новых коек в инфекционных отделениях, 13 млрд рублей — на закупку медтехники, включая аппараты ИВЛ и реанимобили, для больниц.

Владимир Путин обратился к нации 8 апреля

В режиме видеоконференции Владимир Путин провел вечером 8 апреля совещание с руководителями субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории страны. Во встрече также принимали участие руководители правительства и администрации президента, полномочные представители президента в федеральных округах, главы министерств и ведомств.

Дословно

Начну с неотложной задачи, общей для всех регионов. Речь о повышенной готовности медицинских учреждений, существенном наращивании их ресурсов и возможностей. Сейчас это безусловный приоритет.

Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развёртывание дополнительных специализированных, полностью оснащённых коек в больницах, инфекционных отделениях.

Ещё порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле.

Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются в полном объёме. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе.

Полагаю, вы понимаете, насколько высока ваша, ваша личная ответственность, чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно.

Прошу вас действовать быстро, собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днём и каждым рублём. Заблаговременно решать все организационные и кадровые вопросы. Сформировать бригады специалистов, способных работать с новым оборудованием, в больницах, которые перепрофилируются для лечения людей с коронавирусной инфекцией.

При этом поручаю Министерству финансов дать регионам возможность поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах. Знаю, что у руководителей субъектов Федерации, а я общаюсь с вами, коллеги, в ежедневном режиме, есть предложения на этот счёт. И прошу о них сегодня отдельно доложить, отдельно на них остановиться.

Но подчеркну, предоставляя такую свободу манёвра, будем и строго спрашивать. Оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи, которая необходима пациентам с тяжёлым течением болезни.

Мы также предусмотрели дополнительные выплаты врачам, медсёстрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели – более 10 миллиардов рублей – выделены и в ближайшее время поступят в регионы. Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек.

Кроме того, считаю необходимым реализовать ещё одну меру, а именно на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем.

Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.

Повторю, такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии и из этой ситуации. И будет правильным принять еще одно решение: а именно – установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава Вооруженных Сил России. Далее, на встрече со своими полномочными представителями в федеральных округах давал поручение отработать все детали межрегионального взаимодействия, включая прием больных из других регионов, а также выезд медицинских бригад скорой помощи в соседние субъекты Федерации. Прошу проинформировать сегодня, как налажена эта работа. Сохраняются ли здесь нерешенные проблемы еще. Кроме того, необходимо в полной мере задействовать возможности наших ведущих федеральных медицинских центров. При этом хорошо понимаю их специфику, но сейчас важно собрать в кулак все наши ресурсы. Поэтому поручаю Правительству в двухдневный срок составить график передачи коечного фонда от федеральных клиник в распоряжение регионов.

Уважаемые коллеги! В соответствии с моим Указом все субъекты Федерации должны были подготовить планы оптимальных профилактических мер. Сделать это, исходя из степени риска распространения инфекции. Прошу доложить сегодня, разработаны ли такие планы и главное, как разворачивается их реализация.

Повторю, меры поддержки по всем этим направлениям должны быть своевременно подготовлены, должны реализовываться с учётом высокой динамики ситуации. Откладывать такие решения, тянуть с ними нельзя. Прошу и Правительство России, и руководителей регионов Российской Федерации руководствоваться именно таким инициативным подходом.

Полный текст обращения Путина к нации публиковал «Курьер. Среда. Бердск».