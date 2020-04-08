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Минздрав: как оказывается медицинская помощь гражданам России в пандемию коронавируса. Инструкция

21:45 08.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Плановые операции разрешили переносить. Исключения составляют онкобольные и сердечники. Госпитализация проводится только при наличии направления от врача. Экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме и безотлагательно.

Минздрав: как оказывается медицинская помощь гражданам России в пандемию коронавируса. Инструкция
Разъяснения Минздрава России относительно оказания плановой медицинской помощи
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Минздрав: как оказывается медицинская помощь гражданам России в пандемию коронавируса. Инструкция

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В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Минздрав России 8 апреля разъяснил, что медицинскими учреждениями всех систем здравоохранения продолжается оказание медицинской помощи гражданам. Экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме и безотлагательно. В то же время, в связи с необходимостью организации оказания медицинской помощи большому числу пациентов с коронавирусной инфекцией, Минздравом России принято решение по временному изменению действующих порядков организации оказания медпомощи.

Так, в соответствии с приказом Минздрава России от 19 марта 2020 г. № 198н, руководству медицинских организаций рекомендовано рассмотреть возможность переноса сроков оказания плановой медицинской помощи в стационарных условиях.
При этом медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии оказывается в полном объеме.

Госпитализация пациентов для оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме производится исключительно при наличии направления, выданного лечащим врачом медицинской организации, к которой пациент постоянно прикреплен, либо органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья, либо федеральным органом исполнительной власти.

Вместе с тем, в случае, если нет угрозы жизни и здоровью пациента, в целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме как в амбулаторном, так и в стационарном сегментах. Отдельно напоминаем, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3.04.20 №432 в целях обеспечения безопасности пациентов временно приостановлены профилактические мероприятия – диспансеризация и профилактические осмотры.

Добавим, что Минздравом России дано поручение Росздравнадзору контролировать соблюдение прав пациента при оказании медицинской помощи.

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