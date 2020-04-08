Закрыли больницу из-за пациента-гипертоника с подозрением на коронавирус в Крыму

Его сестра приехала из Москвы. С большой долей вероятности тест на COVID-19 даст положительный результат. На карантин посадили всю больницу Армянска. Всего в Крыму 22 зараженных.

В Крыму закрыли больницу из-за пациента с подозрением на COVID-19

Больница в крымском городе Армянск прекратила выписку и прием больных из-за выявления пациента с подозрением на коронавирус, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, еще нет подтверждения заражения, но с высокой долей вероятности тест даст положительный результат.

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«Женщина вернулась из Москвы, работала в Москве. Ее брат с гипертоническим кризом попал в армянскую больницу. Он контактировал максимально с больными, врачами. Сегодня под угрозой нахождения на карантине вся больница Армянска», — сказал Аксенов на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

По последней информации, в Крыму выявлено 22 случая заражения коронавирусом. В соседнем субъекте — городе федерального значения Севастополе — пять. Режим самоизоляции населения в Крыму установлен до 30 апреля, а в Севастополе — до 12 апреля включительно. Улицы патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии, передает РИА Новости.