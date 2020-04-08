Закрыли больницу из-за пациента-гипертоника с подозрением на коронавирус в Крыму

Больница в крымском городе Армянск прекратила выписку и прием больных из-за выявления пациента с подозрением на коронавирус, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, еще нет подтверждения заражения, но с высокой долей вероятности тест даст положительный результат.
Врач перепрофилированного корпуса центра им М.И. Сеченова для лечения пациентов с коронавирусом
«Женщина вернулась из Москвы, работала в Москве. Ее брат с гипертоническим кризом попал в армянскую больницу. Он контактировал максимально с больными, врачами. Сегодня под угрозой нахождения на карантине вся больница Армянска», — сказал Аксенов на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.
По последней информации, в Крыму выявлено 22 случая заражения коронавирусом. В соседнем субъекте — городе федерального значения Севастополе — пять. Режим самоизоляции населения в Крыму установлен до 30 апреля, а в Севастополе — до 12 апреля включительно. Улицы патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии, передает РИА Новости.