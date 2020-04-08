13-й заболевший СOVID-19 в тяжелом состоянии в реанимации в Новосибирске. Он не выезжал за пределы региона

Заболевший работал в сфере здравоохранения, это учреждение — структурное подразделение Министерства здравоохранения, но никакого отношения к медицине не имеет.

3 заболевший COVID-19 работал в здравоохранении. Он не выезжал за пределы области в последние недели

По данным оперативного штаба на 10 утра 8 апреля в Новосибирской области увеличилось количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За сутки – два новых пациента. Один мужчина вернулся из Москвы. Второй в последнее время не выезжал из Новосибирска. Таким образом, количество зарегистрированных случаев в нашем регионе – 13.

Круг контактов вновь выявленных пациентов установлен. Специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники связываются с ними, чтобы поместить под медицинское наблюдение и сделать тесты.

В детскую больницу №3 за сутки поступило 2 ребенка, вернувшихся из Санкт-Петербурга, с симптомами ОРВИ. Выписано 2 ребенка. Всего в ДГКБ №3 находятся 15 детей с подозрением на COVID-19 Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 8 апреля госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. В том числе 11 человек с подтвержденным диагнозом. У 5 из них контрольные тесты, взятые накануне, отрицательные. Сегодня их выписывают. Напомним, две пациентки были выписаны на прошлой неделе.

Под медицинским наблюдением находятся 4387 человек. 5514 жителей области снято с наблюдения.

За прошедшие сутки в Новосибирской области заболели ОРВИ и гриппом 2359 человек. Госпитализировано с такими диагнозами – 33 пациента.

1376 тестов на коронавирус в сутки – мощность новосибирских лабораторий сегодня

До недавнего времени все исследования на коронавирус у нас в регионе делали только лаборатории Роспотребнадзора. Сейчас разрешение на проведение таких тестов получили медицинские учреждения регионального Минздрава, федеральные и частные научные и медицинские центры. На утро среды 8 апреля был сделан уже 3121 тест.

«В настоящий момент общая мощность всех лабораторий вместе с лабораторией Роспотребнадзора составляет более 1300 [тестов] в сутки, что покрывает необходимую потребность по показаниям согласно постановлениям главного санитарного врача РФ», — заявила сегодня заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

В ближайшее время возможность лабораторий может быть увеличена ещё на 300 проб ежедневно.

1376 тестов на коронавирус в сутки – мощность новосибирских лабораторий сегодня

До недавнего времени все исследования на коронавирус у нас в регионе делали только лаборатории Роспотребнадзора. Сейчас разрешение на проведение таких тестов получили медицинские учреждения регионального Минздрава, федеральные и частные научные и медицинские центры. На утро среды 8 апреля был сделан уже 3121 тест.

«В настоящий момент общая мощность всех лабораторий вместе с лабораторией Роспотребнадзора составляет более 1300 [тестов] в сутки, что покрывает необходимую потребность по показаниям согласно постановлениям главного санитарного врача РФ», — заявила сегодня заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

В ближайшее время возможность лабораторий может быть увеличена ещё на 300 проб ежедневно.

13 пациент в тяжелом состоянии

Как стало известно сегодня, 8 апреля, 13 заболевший COVID-19 работал в здравоохранении. Он не выезжал за пределы области в последние недели.

Состояние мужчины оценивается как тяжелое — он находится в реанимации. Изначально он почувствовал у себя симптомы ОРВИ и лечился самостоятельно. Почувствовав, что его состояние ухудшается, обратился к врачу. И хотя он не имел контактов с теми, кто приехал из мест с напряженной ситуацией, у него взяли мазок на коронавирус. Тест оказался положительный.

— Какое-то чутье, интуиция у врачей сработала и они приняли решение протестировать его. Это как раз говорит о профессионализме тех людей, которые сейчас работают в инфекционной больнице, — говорит министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми контактировал заболевший, чтобы поместить их на самоизоляцию и проверить на коронавирус. А также для того, чтобы узнать, от кого он заразился.

Константин Хальзов также добавил, что заболевший работал в сфере здравоохранения, это учреждение — структурное подразделение Министерства здравоохранения, но никакого отношения к медицине не имеет.

Министр также добавил, что пока что в области не идет речи о тестировании на COVID-19 всех желающих. Он объясняет это тем, что сейчас большое количество жителей находится на самоизоляции, кроме того каждый день на карантин помещают новых жителей страны, прилетевших в Новосибирск из-за рубежа, Москвы и Санкт-Петербурга — всем им делают тесты на коронавирус.

— Учитывая, что такой большой пласт мы практически каждый день должны силами первичного звена обрабатывать и отправлять на тестирование, пока не идет речи о том, чтобы тестировать всех желающих, — сказал он. — Сегодня мы развернули достаточно большое число лабораторий: это и федеральные центры, и частные лаборатории, например, «Инвитро», и наши государственные учреждения. Мы порядка 1300 образцов в день можем делать.

Официальные данные о ситуации с коронавирусом на 8 апреля

По данным оперативного штаба на 21 час 8 апреля в Новосибирской области выявлено 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 7 пациентов.

Под медицинским наблюдением находятся 4013 человек. 6028 жителей региона снято с наблюдения.

За прошедшие сутки в Новосибирской области с ОРВИ и гриппом обратились к врачам 2200 человек. Госпитализировано с ОРВИ и гриппом – 32 человека.