Более 1300 тестов на коронавирус в сутки проводят лаборатории Новосибирской области

Сейчас разрешение на проведение тестов получили медицинские учреждения регионального минздрава, федеральные и частные научные и медицинские центры.

Выросла мощность новосибирских лабораторий сегодня

До недавнего времени все исследования на коронавирус у нас в регионе делали только лаборатории Роспотребнадзора. Сейчас разрешение на проведение таких тестов получили медицинские учреждения регионального Минздрава, федеральные и частные научные и медицинские центры. На утро среды 8 апреля был сделан уже 3121 тест, сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

«В настоящий момент общая мощность всех лабораторий вместе с лабораторией Роспотребнадзора составляет более 1300 [тестов] в сутки, что покрывает необходимую потребность по показаниям согласно постановлениям главного санитарного врача РФ», — заявила сегодня заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

В ближайшее время возможность лабораторий может быть увеличена ещё на 300 проб ежедневно.