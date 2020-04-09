В обсерватор по коронавирусу для транзитных туристов из Таиланда превратили детский лагерь «Тимуровец» под Бердском

Главный врач ЦГБ Алла Дробинская заверила, что горожанам не о чем беспокоиться. Туристы изолированы от города, никакой угрозы для жителей города нет.

«Тимуровец» стал обсерватором для туристов на карантине для проверки на коронавирус в Бердске

Обсерватор для прилетевших транзитом из Тайланда создан на базе лагеря «Тимуровец» Бердска. Эту информацию подтвердила главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Отметим, что сейчас туристов расселяют в два санатория «Лунный камень» на улице Жуковского Новосибирска и «Обские зори» в Мочище. Также есть информация, что приезжих помещают в санаторий «Парус», но она пока не подтверждена.

— У нас есть информация пока о двух обсерваторах в санаториях «Лунный камень» и «Обские зори», — утонили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Алла Николаевна отметила, что в «Тимуровец» действительно направляют прилетевших из-за границы.

— Там у нас находится 55 транзитных пассажиров, которых мы наблюдаем. Они прилетели из Тайланда и они вскоре улетят к себе домой. Они жители Владивостока, Магадана, Норильска, Южно-Сахалинск, — уточнила главврач 8 апреля.

Алла Дробинская рассказала, что всех туристов наблюдают круглосуточно, у них жесткая зона карантина, они никуда не выходят. Анализы на коронавирус у них пока не взяли, так как не вышел положенный срок. Это сделают на 10 день. Всего туристы проведут в обсервации 14 дней.

— Анализы берутся на 10 день по распоряжению главного санитарного врача России. Такой срок нужен для верификации диагноза, основные проявления болезни проявляются на 6 день. Среди тех, кто там находится, нет данных, что у кого-то был контакт с пациентами с коронавирусной инфекцией. Если будут проявления ОРВИ, их сразу переведут в инфекционную больницу, — отмечает Алла Николаевна.

Главврач подчеркнула, что жителям не о чем беспокоиться — лагерь «Тимуровец» находится в изолированной зоне.

— Никакой угрозы для жителей города Бердска нет, — подчеркнула Дробинская.

Для справки:

Обсерватор — временное учреждение, развёртываемое в приспособленных помещениях для проведения обсервации.

Обсерва́ция (лат. observatio — «наблюдение») — комплекс ограничительных и противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага инфекционных заболеваний. Обсервация применяется к лицам, приехавшим или выезжающим с территории, на которую наложен карантин. Контактировавшие с больными и лица с подозрением на заболевание наблюдаются при обсервации в течение одного максимального инкубационного периода при данном заболевании с момента последнего возможного заражения под постоянным медицинским наблюдением, чтобы определить их потребность в стационарной госпитализации.