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Спишут долги с банкротов- россиян по платежам. Путин велел

09:15 09.04.2020 Фото: pixabay.com
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Президент РФ подписал закон о расширении перечня случаев, когда платежи в госбюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию, включив туда такую возможность при банкротстве граждан.

Спишут долги с банкротов россиян по платежам. Путин велел
Бюджетный кодекс содержит закрытый перечень случаев признания безнадежными долгов по платежам в госбюджет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, когда платежи в госбюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию, включив туда такую возможность при банкротстве граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Бюджетный кодекс содержит закрытый перечень случаев признания безнадежными долгов по платежам в госбюджет, относя к ним, в том числе, банкротство индивидуальных предпринимателей, ликвидацию юрлиц и смерть граждан.
Закон относит к подобным случаям и признание банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем (ИП), а также исключение юридического лица по решению регистрирующего органа из единого госреестра юрлиц.

Одновременно в нем учтены положения, допускающие возможность признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в случае освобождения физлица от исполнения наказания в виде штрафа в порядке амнистии или помилования, либо если суд принял решение о невозможности взыскания, в частности, из-за истечения отведенного на это срока.
Замминистра финансов Владимир Колычев ранее объяснял, что безнадежной ко взысканию в случаях исключения юрлиц из ЕГРЮЛ будет признана задолженность в 60 миллиардов рублей. Эта задолженность, по его словам, де-факто уже безнадежна, а закон лишь позволит признать ее таковой.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Уже стали банкротами?

Аноним, 09 апреля 2020 09:38
Очередная мулька, которая по факту окажется болтовнёй

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