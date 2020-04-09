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Месяц до 75- летия Победы: свод над Вечным огнем обшарпан, а плиты разбиты на мемориале Славы в Бердске

18:00 09.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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До 7 мая 2020 года за 265 тыс. рублей планируется ремонт мемориала Славы в парке Победы Бердска. В планах и установка туалета.

Месяц до 75 летия Победы: свод над Вечным огнем обшарпан, а плиты разбиты на мемориале Славы в Бердске
Свод над Вечным огнем обшарпан в Бердске

До 75-летия Победы в Великой Отечественной войне остается всего один месяц. 8 апреля «Курьер. Среда.Бердск» узнал в каком состоянии находится Мемориал Славы в бердском парке Победы. Он, напомним, внесен в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Автор ансамбля — известный художник-монументалист Александр Чернобровцев.

9 мая 1972 года на городском митинге в честь Победы было объявлено, что в Бердске решено возвести самое грандиозное за всю историю города мемориальное сооружение: парк Победы и памятник воинам-бердчанам. Местом строительства определили юго-восточную часть города, на возвышенности между улицей Спортивной и рекой Шадрихой.
9 мая 1980 года состоялось торжественное открытие монумента в парке Победы. Вечный огонь зажег прославленный кавалер трех орденов Славы Дмитрий Стребков.

На аллеях парка, по которым 9 мая проходит Бессмертный полк, чисто. Мусор стоит собранный в мешках возле урн.
В октябре 2019 года вандалы украли букву «М» с названия города-героя Москва на мемориале Славы в Бердске. Сейчас все буквы на месте.
Четыре шестиметровых солдата держат свод с надписями «Никто не забыт» «Ничто не забыто». Именно здесь возлагают цветы к Вечному огню. Нижняя часть свода обшарпана.

По периметру площади, лента с надписью «Вечно будет жить в сердцах поколений-Великий подвиг советского народа-В борьбе за честь и свободу Родины». Буквы все целы, но в некоторых местах плиты разбиты. Разрушен в некоторых местах и асфальт.

Как писал «Курьер. Среда .Бердск» до 7 мая за 265 тыс. рублей отремонтируют мемориал Славы в парке Победы Бердска. Ремонт, в том числе Вечного огня, будет косметическим — штукатурка, покраска, побелка. В перечень работ включен и парковый туалет.

Месяц до 75 летия Победы: свод над Вечным огнем обшарпан, а плиты разбиты на мемориале Славы в Бердске
Месяц до 75 летия Победы: свод над Вечным огнем обшарпан, а плиты разбиты на мемориале Славы в Бердске
Месяц до 75 летия Победы: свод над Вечным огнем обшарпан, а плиты разбиты на мемориале Славы в Бердске
Месяц до 75 летия Победы: свод над Вечным огнем обшарпан, а плиты разбиты на мемориале Славы в Бердске
Месяц до 75 летия Победы: свод над Вечным огнем обшарпан, а плиты разбиты на мемориале Славы в Бердске
Месяц до 75 летия Победы: свод над Вечным огнем обшарпан, а плиты разбиты на мемориале Славы в Бердске
Месяц до 75 летия Победы: свод над Вечным огнем обшарпан, а плиты разбиты на мемориале Славы в Бердске
Месяц до 75 летия Победы: свод над Вечным огнем обшарпан, а плиты разбиты на мемориале Славы в Бердске
Месяц до 75 летия Победы: свод над Вечным огнем обшарпан, а плиты разбиты на мемориале Славы в Бердске
Месяц до 75 летия Победы: свод над Вечным огнем обшарпан, а плиты разбиты на мемориале Славы в Бердске
Месяц до 75 летия Победы: свод над Вечным огнем обшарпан, а плиты разбиты на мемориале Славы в Бердске

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Мемориал Славы нуждается в ремонте?

Последний барак на фергане, 09 апреля 2020 19:31
Нормально всё, тут коронавирус на пятки наступает, а вы с плитами с обшарпанными.

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