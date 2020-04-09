АН «Ленинград»: отличная 1-я квартира в чистой продаже

В продаже 1-я квартира в г. Бердске в в новом доме!
ул. Первомайская, д.133,
4/9к, 43,2/15,2/11,3
цена 2750т.р. ТОРГ
Продается теплая, солнечная, очень светлая 1-комнатная квартира в новом благоустроенном районе
Выгодная планировка, просторная квартира, санузел совмещенный, с качественным ремонтом, установлены счетчики на воду, новая входная металлическая дверь.
Уютная застекленная лоджия, приятный вид из окна. В квартире никто не проживал.
Удобное расположение позволит вам, как новому владельцу использовать все преимущества развитой инфраструктуры.
В шаговой доступности новая школа и новый детский сад, поликлиники, ТЦ «Орбита», спортивный комплекс «Зима — Лето», остановки общественного транспорта.
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ЗВОНИТЕ РИЭЛТОРУ ПО Т. 8913-2000-754 Татьяна Анатольевна
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Источник: Раздел АН «Ленинград» на сайте Весь Бердск