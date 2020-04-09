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Недвижимость

АН «Ленинград»: отличная 1-я квартира в чистой продаже

09:05 09.04.2020 Фото: АН «Ленинград»
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Выгодная планировка, просторная квартира, санузел совмещенный, с качественным ремонтом, установлены счетчики на воду, новая входная металлическая дверь.

АН Ленинград: отличная 1 я квартира в чистой продаже
Продается теплая, солнечная, очень светлая 1-комнатная квартира

В продаже 1-я квартира в г. Бердске в в новом доме!

ул. Первомайская, д.133,

4/9к, 43,2/15,2/11,3

цена 2750т.р. ТОРГ

Продается теплая, солнечная, очень светлая 1-комнатная квартира в новом благоустроенном районе
Выгодная планировка, просторная квартира, санузел совмещенный, с качественным ремонтом, установлены счетчики на воду, новая входная металлическая дверь.
Уютная застекленная лоджия, приятный вид из окна. В квартире никто не проживал.

Чистый, ухоженный подъезд, добрые соседи. Тихий двор с детской площадкой.
Удобное расположение позволит вам, как новому владельцу использовать все преимущества развитой инфраструктуры.
В шаговой доступности новая школа  и новый детский сад, поликлиники, ТЦ «Орбита», спортивный комплекс «Зима — Лето», остановки общественного транспорта.
Звоните прямо сейчас и приходите на просмотр. Ключи в Агентстве.

АН Ленинград: отличная 1 я квартира в чистой продаже

В шаговой доступности новая школа  и новый детский сад

ЗВОНИТЕ РИЭЛТОРУ ПО Т. 8913-2000-754 Татьяна Анатольевна

  • При необходимости, специалисты АН «ЛенинГрад» помогут оформить ипотечный кредит черезАН Ленинград: отличная 1 я квартира в чистой продаже наших партнеров ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24», ПАО «Левобережный», ПАО «ГАЗПРОМБАНК», ПАО «Россельхозбанк» и др. на выгодных для Вас условиях. Для этого Вам нет необходимости идти в банк, кредитная заявкаАН Ленинград: отличная 1 я квартира в чистой продаже оформляется в нашем офисе и не занимает много времени.
  • Если для приобретения этого объекта вам нужно продать свой, специалисты агентства «ЛенинГрад» окажут вам услуги по продаже. При одновременной продаже и покупке недвижимости вам будет предоставлены специальные цены на услуги.
АН Ленинград: отличная 1 я квартира в чистой продаже

При необходимости, специалисты АН «ЛенинГрад» помогут оформить ипотечный кредит

АН Ленинград: отличная 1 я квартира в чистой продаже

Если для приобретения этого объекта вам нужно продать свой, специалисты агентства «ЛенинГрад» окажут вам услуги по продаже

Источник: Раздел АН «Ленинград» на сайте Весь Бердск

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