АН «Ленинград»: отличная 1-я квартира в чистой продаже

Продается теплая, солнечная, очень светлая 1-комнатная квартира

В продаже 1-я квартира в г. Бердске в в новом доме!

ул. Первомайская, д.133,

4/9к, 43,2/15,2/11,3

цена 2750т.р. ТОРГ

Продается теплая, солнечная, очень светлая 1-комнатная квартира в новом благоустроенном районе

Выгодная планировка, просторная квартира, санузел совмещенный, с качественным ремонтом, установлены счетчики на воду, новая входная металлическая дверь.

Уютная застекленная лоджия, приятный вид из окна. В квартире никто не проживал.



В шаговой доступности новая школа и новый детский сад

Чистый, ухоженный подъезд, добрые соседи. Тихий двор с детской площадкой.Удобное расположение позволит вам, как новому владельцу использовать все преимущества развитой инфраструктуры.В шаговой доступности новая школа и новый детский сад, поликлиники, ТЦ «Орбита», спортивный комплекс «Зима — Лето», остановки общественного транспорта.Звоните прямо сейчас и приходите на просмотр. Ключи в Агентстве.

ЗВОНИТЕ РИЭЛТОРУ ПО Т. 8913-2000-754 Татьяна Анатольевна

При необходимости, специалисты АН «ЛенинГрад» помогут оформить ипотечный кредит через ​ наших партнеров ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24», ПАО «Левобережный», ПАО «ГАЗПРОМБАНК», ПАО «Россельхозбанк» и др. на выгодных для Вас условиях. Для этого Вам нет необходимости идти в банк, кредитная заявка ​ оформляется в нашем офисе и не занимает много времени.

наших партнеров ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24», ПАО «Левобережный», ПАО «ГАЗПРОМБАНК», ПАО «Россельхозбанк» и др. на выгодных для Вас условиях. Для этого Вам нет необходимости идти в банк, кредитная заявка оформляется в нашем офисе и не занимает много времени. Если для приобретения этого объекта вам нужно продать свой, специалисты агентства «ЛенинГрад» окажут вам услуги по продаже. При одновременной продаже и покупке недвижимости вам будет предоставлены специальные цены на услуги.

При необходимости, специалисты АН «ЛенинГрад» помогут оформить ипотечный кредит

Если для приобретения этого объекта вам нужно продать свой, специалисты агентства «ЛенинГрад» окажут вам услуги по продаже

Источник: Раздел АН «Ленинград» на сайте Весь Бердск