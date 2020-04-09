«Жизнь наша соленая». К чему ведет недостаток и переизбыток соли в организме

Чтобы употреблять нужную норму соли, не допускать ее дефицита и излишков, лучше всего отказаться от полуфабрикатов, в которых наличие этого важного пищевого продукта определить невозможно.

Калий активно участвует в мышечных сокращениях, в том числе, сердечной мышцы

Устюжанин В. Н.

К чему ведет недостаток и переизбыток соли в организме человека?

В народе бытует мнение, что многие проблемы в организме человека возникают из-за его зашлакованности и засоленности. На самом деле это не так. По большей части, он страдает от нехватки солей. Баланс солевого состава калия, хлора, кальция, магния, железа очень важен для здоровья.



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Калий активно участвует в мышечных сокращениях, в том числе, сердечной мышцы. Натрий — основное вещество, за счет которого производится нервный импульс к органам и системам нашего организма. Хлор необходим для определенных обменных процессов, кальций — строительный материал для клетки, определяющий прочность костей, магний очень важен для работы сердечной мышцы….

По каким причинам может возникать дефицит солей?

Это неполноценное питание, отсутствие зубов, в результате чего происходит неусваивание пищи, умышленный отказ от употребления солей, из-за болезней. Часто слышу, что соль — это белая смерть. При этом, если человек со среднестатистическим весом не будет получать четыре грамма соли в день, у него возникнут проблемы сердечного характера, начнет развиваться тахикардия (учащенное сердцебиение). В животном мире солончаки — это святое. Животные постоянно находят такие почвы, чтобы полакомиться солью, а люди добровольно отказываются от нее, не задумываясь о последствиях.

Чтобы употреблять нужную норму соли, не допускать ее дефицита и излишков, лучше всего отказаться от полуфабрикатов, в которых наличие этого важного пищевого продукта определить невозможно. Советую всем людям вернуться к старой доброй традиции и готовить еду дома, приправляя ее только йодированной солью.

Как нормализовать количество солей в организме, если биохимический анализ показал их дефицит или излишки?

В этом случае нужно обратиться к доктору, который поможет подобрать правильное лечение. В одном случае будет достаточно сбалансированного питания, в другом — к правильном рациону потребуется добавить медикаментозное лечение. К примеру, частой причиной дефицита железа является хронический гастрит. В этом случае организм плохо усваивает витамин В 12, который является проводником железа. А хронический гастрит у людей развивается из-за тотального заражения населения микробом хеликобактер. К 10 — летнему возрасту практически 100% жителей Сибири заражены этими бактериями. Они передаются детям от мам, облизывающих пустышки, во время кормления малыша из посуды, которую не обдали кипятком, в местах общепита, где одноразовую ложку вроде и выдают, но не в герметичной упаковке: ею явно кто-то пользовался.

Как избавиться от этих бактерий?

Во — первых, нужно сдать анализы и, если у вас обнаружили хеликобактер, пройти курс лечения. После нужно сделать контрольные исследования на наличие бактерий, потому что они очень устойчивы к антибиотикам. Если лечение прошло успешно, в дальнейшем следует соблюдать правила личной гигиены.

Из-за недостатка и переизбытка солей в организме человека могут развиться самые различные заболевания. Какая соль виновна в разрушении суставов?

Это соль мочевой кислоты. Из-за ее переизбытка в суставах развивается болезнь под названием подагра. Возникает она из-за вялотекущих патологий печени, кишечника, несбалансированного питания, плохой работы щитовидной железы…Излишки этой соли начинают выпадать в виде кристаллов солей в суставной жидкости.К чему это приводит легко понять, проведя простой эксперимент. Возьмите в руки кусочек сливочного масла, разотрите его в ладошках. А затем посыпьте ладони сахаром или солью, которые на растворяются в масле. Нормальный человек не сможет тереть свои ладони, ему будет казаться, что в руках у него наждачная бумага. То же самое происходит в наших суставах. В результате такого трения они быстро изнашиваются. Чтобы уйти от этой проблемы, нужно начать правильно питаться согласно своему возрасту, при необходимости пройти лечение.

Питание при подагре

Ограничьте употребление продуктов, в которых содержится пурин — вещество, входящее в структуру клеток всех живых организмов. Исключите из рациона мясные субпродукты: почки, сердце, печень, мозги, а также ограничьте потребление мяса.

Очень вредны для людей с подагрой копчености.

Исключите походы в заведения фастфуда. Эта пища «кишит» пуринами и откровенно вредна для организма по многим причинам.

Питание при подагре не предусматривает морепродукты: креветки, кальмары, устрицы, рыбные паштеты, шпроты. Можно употреблять нежирную рыбу в отварном виде в небольших количествах.

Ограничьте употребление грибов, баклажанов, цветной капусты, бобовых. Не стоит увлекаться помидорами. А редис, репу, щавель и шпинат нужно исключить из рациона.

Зато полезны рис, гречневая и овсяная крупы.

Имеются пртивопоказаняи, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Раздел Клиники «Цематеб» на сайте Весь Бердск