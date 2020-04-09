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1376 тестов на коронавирус в сутки проводят лаборатории Новосибирска

09:30 09.04.2020 Фото: pexels.com
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Разрешение на проведение таких тестов получили медицинские учреждения регионального Минздрава, федеральные и частные научные и медицинские центры.

1376 тестов на коронавирус в сутки проводят лаборатории Новосибирска
Возможность лабораторий может быть увеличена ещё на 300 проб ежедневно
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
1376 тестов на коронавирус в сутки проводят лаборатории Новосибирска

Пять новых пациентов с коронавирусом на утро 9 апреля зарегистрировано в Новосибирской области. Один из них никуда не леталСемь трупов от 46 до 90 лет от коронавируса зарегистрировано на 9 апреля в МосквеЕщё 529 новостей

До недавнего времени все исследования на коронавирус у нас в регионе делали только лаборатории Роспотребнадзора. Сейчас разрешение на проведение таких тестов получили медицинские учреждения регионального Минздрава, федеральные и частные научные и медицинские центры. На утро среды 8 апреля был сделан уже 3121 тест.

«В настоящий момент общая мощность всех лабораторий вместе с лабораторией Роспотребнадзора составляет более 1300 [тестов] в сутки, что покрывает необходимую потребность по показаниям согласно постановлениям главного санитарного врача РФ», — заявила сегодня заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

В ближайшее время возможность лабораторий может быть увеличена ещё на 300 проб ежедневно.

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