Рухнул огромный автомобильный мост в Италии

Спасатели направили на место вертолет. По информации местных СМИ, упал 6-метровый пролет двухполосного моста, который находится в тосканской провинции Аулла.

Очевидцы на месте происшествия говорят о сильном запахе газа

Автомобильный мост через реку Магра обрушился в среду утром на границе итальянских областей Лигурия и Тоскана, сообщает национальная пожарная служба.

Спасатели направили на место вертолет.

По информации местных СМИ, упал 6-метровый пролет двухполосного моста, который находится в тосканской провинции Аулла.

По предварительным данным, на мосту в момент обрушения находился грузовик телефонной компании. В результате инцидента никто не пострадал: водитель транспортных средств успел спастись.

Как сообщает тосканская газета La Nazione, очевидцы на месте происшествия говорят о сильном запахе газа. Газета il Messaggero также сообщает о втором грузовике – мусоровозе, отмечая, что раненых в результате инцидента также нет.

Источник: Риа Новости