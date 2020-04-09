Рухнул огромный автомобильный мост в Италии

Автомобильный мост через реку Магра обрушился в среду утром на границе итальянских областей Лигурия и Тоскана, сообщает национальная пожарная служба.
Спасатели направили на место вертолет.
По информации местных СМИ, упал 6-метровый пролет двухполосного моста, который находится в тосканской провинции Аулла.
По предварительным данным, на мосту в момент обрушения находился грузовик телефонной компании. В результате инцидента никто не пострадал: водитель транспортных средств успел спастись.
Как сообщает тосканская газета La Nazione, очевидцы на месте происшествия говорят о сильном запахе газа. Газета il Messaggero также сообщает о втором грузовике – мусоровозе, отмечая, что раненых в результате инцидента также нет.
Источник: Риа Новости
Это пандемия. Все!! Наступил конец света.
Коррупция- это в переводе на русский язык , дословно растление, гниение в данном случае души человеческой. В Начале сгнивают человеческие души, а потом и всё к чему эти души успели прикоснуться тоже растлевается и быстро умирает!
Что теперь может произойти со взлетными полосами, на которые десятками садились груженые российские самолеты?!