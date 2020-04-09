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Рухнул огромный автомобильный мост в Италии

10:00 09.04.2020 Фото: соцети
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Спасатели направили на место вертолет. По информации местных СМИ, упал 6-метровый пролет двухполосного моста, который находится в тосканской провинции Аулла.

Рухнул огромный автомобильный мост в Италии
Очевидцы на месте происшествия говорят о сильном запахе газа

Автомобильный мост через реку Магра обрушился в среду утром на границе итальянских областей Лигурия и Тоскана, сообщает национальная пожарная служба.
Спасатели направили на место вертолет.
По информации местных СМИ, упал 6-метровый пролет двухполосного моста, который находится в тосканской провинции Аулла.

По предварительным данным, на мосту в момент обрушения находился грузовик телефонной компании. В результате инцидента никто не пострадал: водитель транспортных средств успел спастись.

Как сообщает тосканская газета La Nazione, очевидцы на месте происшествия говорят о сильном запахе газа. Газета il Messaggero также сообщает о втором грузовике – мусоровозе, отмечая, что раненых в результате инцидента также нет.

Источник: Риа Новости

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От редакции

Что произошло?

Аноним, 09 апреля 2020 10:23
НВР:
Это пандемия. Все!! Наступил конец света.
Гость, 09 апреля 2020 10:28
В 2018 у них в Генуе рухнул большой мост на автостраде, погибли 43 человека. Что-то в италии с мостами не то?
Аноним, 09 апреля 2020 11:15
это не мост - это скрепы европейские трещат по швам
Аноним, 09 апреля 2020 11:31
НВР:
Коррупция- это в переводе на русский язык , дословно растление, гниение в данном случае души человеческой. В Начале сгнивают человеческие души, а потом и всё к чему эти души успели прикоснуться тоже растлевается и быстро умирает!
Аноним, 09 апреля 2020 11:49
НВР: А этот мост случайно не грузовики российские ушатали, развозя маски и другую медпомощь по Италии.
Что теперь может произойти со взлетными полосами, на которые десятками садились груженые российские самолеты?!

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