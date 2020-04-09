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Динамика по COVID-19: 115 человек в Бердске на карантине, из них 36 детей 9 апреля

09:33 09.04.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Снято за сутки с наблюдения 47 человек. В Новосибирской области зарегистрировано 13 случаев коронавируса. За последние дни два новых.

Динамика по COVID 19: 115 человек в Бердске на карантине, из них 36 детей 9 апреля
Сводка коронавируса 9 апреля в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Динамика по COVID 19: 115 человек в Бердске на карантине, из них 36 детей 9 апреля

Пять новых пациентов с коронавирусом на утро 9 апреля зарегистрировано в Новосибирской области. Один из них никуда не леталСемь трупов от 46 до 90 лет от коронавируса зарегистрировано на 9 апреля в МосквеЕщё 529 новостей

По данным оперативного штаба Бердска на 9 апреля в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 115 жителей города, из них 36 детей. Напомним, 8 апреля на карантине в нашем городе было 165 горожан. 7 апреля — 169, 8 апреля — 178. Заболевших коронавирусом в Бердске нет.

По данным оперативного штаба Новосибирской области 8 апреля в регионе увеличилось количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За сутки – два новых пациента. Один мужчина вернулся из Москвы. Второй в последнее время не выезжал из Новосибирска. Таким образом, количество зарегистрированных случаев в нашем регионе – 13.

В детскую больницу №3 за сутки поступило 2 ребенка, вернувшихся из Санкт-Петербурга, с симптомами ОРВИ. Выписано 2 ребенка. Всего в ДГКБ №3 находятся 15 детей с подозрением на COVID-19 Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 8 апреля госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. В том числе 11 человек с подтвержденным диагнозом. У 5 из них контрольные тесты, взятые накануне, отрицательные. Сегодня их выписывают. Напомним, две пациентки были выписаны на прошлой неделе.

На утро среды 8 апреля в регионе сделан уже 3121 тест на коронавирус. До недавнего времени все исследования на коронавирус у нас в области делали только лаборатории Роспотребнадзора. Сейчас разрешение на проведение таких тестов получили медицинские учреждения регионального Минздрава, федеральные и частные научные и медицинские центры.

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