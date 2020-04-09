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Уже с 9 апреля заявление на пособие в 5000 рублей семьям с детьми до 3 лет и маткапиталом принимает ПФР Бердска, Новосибирска и России

09:12 09.04.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Чтобы подать заявление на новое пособие, нужно зайти в личный кабинет пенсионного фонда в раздел «материнский капитал». Строчка новой меры поддержки стала активной.

Уже с 9 апреля заявление на пособие в 5000 рублей семьям с детьми до 3 лет и маткапиталом принимает ПФР Бердска, Новосибирска и России
Пособие получат семьи с детьми до 3 лет
Сюжет: Все пособия Путина
Уже с 9 апреля заявление на пособие в 5000 рублей семьям с детьми до 3 лет и маткапиталом принимает ПФР Бердска, Новосибирска и России

Уже с 9 апреля заявление на пособие в 5000 рублей семьям с детьми до 3 лет и маткапиталом принимает ПФР Бердска, Новосибирска и РоссииПо 3000 рублей на каждого ребенка в семьях безработных будут платить 3 месяца, заявил ПутинЕщё 6 новостей

Уже сегодня, 9 апреля, в личном кабинете сайта ПФР можно подать заявление на пособие в 5000 рублей для ребенка до трех лет. Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в связи с распространением коронавирусной инфекции до 30 апреля. Пособие в 5000 рублей семьям с маткапиталом объявлено как дополнительная мера поддержки.

Вчера, 8 апреля, Путин подписал указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», из которого следует круг получателей новой меры поддержки.

Текст Указа:

В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю:

1. Произвести в апреле – июне 2020 г. ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г.

2. Установить, что:

а) ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство Российской Федерации;

б) ежемесячные выплаты не учитываются в составе доходов семей лиц, названных в пункте 1 настоящего Указа, при предоставлении этим лицам иных мер социальной поддержки;

в) лица, названные в пункте 1 настоящего Указа, вправе обратиться за назначением ежемесячных выплат до 1 октября 2020 г.

3. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в том числе расходов на доставку ежемесячных выплат, а также определить порядок и условия осуществления указанных выплат.

4. Пенсионному фонду Российской Федерации обеспечить осуществление ежемесячных выплат в соответствии с настоящим Указом.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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От редакции

Оформили?

Аноним, 09 апреля 2020 10:30
Да
Чел, 09 апреля 2020 10:57
оформил за час, сайт ПФР колом стоит, не одна организация не готова к такому наплыву клиентов по всей стране, у всех наблюдаются перебои
Dasha?, 09 апреля 2020 11:35
Подскажите пожалуйста это из средств мат капитала

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