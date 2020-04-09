Семь трупов от 46 до 90 лет от коронавируса зарегистрировано на 9 апреля в Москве

Один из умерших был пациентом частной медицинской организации

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает. В Москве скончались семь пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди них – люди в возрасте от 46 до 90 лет. Пациенты имели сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет, гипертонию, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофию поджелудочной железы. Трое из заболевших страдали хроническим бронхитом.

Один из умерших был пациентом частной медицинской организации. 74-летний мужчина имел проблемы с сердцем и страдал сахарным диабетом.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

С 30 марта по 1 мая все горожане независимо от возраста обязаны не покидать места проживания. Москвичи обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение — поездки на такси.

Такие меры необходимы для того, чтобы уменьшить число передвижений по городу. Покидать квартиру можно в следующих случаях:

при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;



для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);если нужно вынести мусор.Такие же меры ввели и в Подмосковье.

Источник: mosgorzdrav.ru