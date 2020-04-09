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Блокатор вирусов в виде бейджа купил пресс-секретарь президента Песков

10:45 09.04.2020 Фото: blockator.ru
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Принцип действия подобных блокаторов основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух.

Блокатор вирусов в виде бейджа купил пресс секретарь президента Песков
Принцип действия подобных блокаторов основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приобрел для себя в аптеке блокатор вирусов, который носится в виде бейджа на пиджаке.
«Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, рекомендовано ли сотрудникам администрации президента использование таких блокаторов, как у него.

Ранее на портале Life.ru появилось сообщение, что пресс-секретарь главы государства пришел на совещание, которое в режиме видеоконференции с регионами провел в среду президент РФ Владимир Путин, с блокатором вирусов в виде бейджа на груди.

Принцип действия подобных блокаторов основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух.

Источник: ТАСС

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От редакции

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Поросёнок Пётр, 09 апреля 2020 11:24
Не совсем такой как на картинке, у Пескова японский Air Doctor, а "Блокатор", разработка питерского университета ИТМО. При этом, что Air Doctor, что "Блокатор" не имеют никакой доказанной эффективности, по сути, мы имеем дело с шарлатанством, старым-добрым желанием нажиться на людском невежестве, которым не пренебрегают даже вроде как учёные из ИТМО, которые заявляют, что эффективность их антивирусных бейджиков подтверждена ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, правда на днях, сей уважаемый институт открестился от этого, ничего они не подтверждали, просто изучили один раз, полученные данные не позволяют делать заключение об эффективности изделия в отношении 99% вирусов и бактерий, как указывает разработчик, окончательное заключение об эффективности подобного средства в быту может быть сделано только на основании результатов масштабных клинических испытаний, которые в Институте не проводились.
Одним словом, граждане, включайте критическое мышление, не отдавайте свои деньги мошенникам от медицины.
Аноним, 09 апреля 2020 11:40
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет Информационных Технологий, Механики и Оптики.

Скорее всего и ИТМО не имеет к этому никакого отношения.
Аноним, 09 апреля 2020 11:25
НВР:
Вот они нано технологии????
Ах какая женщина!!!Мне б такую!!
Аноним, 09 апреля 2020 11:35
Похоже у Навки совсем дела плохо пошли, раз Песков стал подряды на рекламу всяких фуфломицинов брать. Она же ресторатор вроде бы...

Что до этого "Блокатора", то смотрел я сертификацию на этот "Блокатор", когда жена его на Wildberries нашла. Выяснилось, что сертифицирован он как дезодорирующее (!) средство. Дезодорирующий хлор - это конечно для гурманов.... )) С таким же успехом можно себя, например, белизной опрыскивать )))

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