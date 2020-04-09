Блокатор вирусов в виде бейджа купил пресс-секретарь президента Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приобрел для себя в аптеке блокатор вирусов, который носится в виде бейджа на пиджаке.
«Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, рекомендовано ли сотрудникам администрации президента использование таких блокаторов, как у него.
Ранее на портале Life.ru появилось сообщение, что пресс-секретарь главы государства пришел на совещание, которое в режиме видеоконференции с регионами провел в среду президент РФ Владимир Путин, с блокатором вирусов в виде бейджа на груди.
Принцип действия подобных блокаторов основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух.
Источник: ТАСС
Одним словом, граждане, включайте критическое мышление, не отдавайте свои деньги мошенникам от медицины.
Скорее всего и ИТМО не имеет к этому никакого отношения.
Вот они нано технологии????
Ах какая женщина!!!Мне б такую!!
Что до этого "Блокатора", то смотрел я сертификацию на этот "Блокатор", когда жена его на Wildberries нашла. Выяснилось, что сертифицирован он как дезодорирующее (!) средство. Дезодорирующий хлор - это конечно для гурманов.... )) С таким же успехом можно себя, например, белизной опрыскивать )))