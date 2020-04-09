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Антипаразитарный препарат «Ивермектин» за двое суток убивает коронавирус

11:00 09.04.2020 Фото: pixabay.com
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В ходе эксперимента количество коронавируса через 24 часа снизилась на 93 процента, а по истечении 48 часов — на 99,8 процента.

Антипаразитарный препарат Ивермектин за двое суток убивает коронавирус
Препарат «Ивермектин», применяемый для лечения как людей, так и животных, показал на клеточных культурах в лабораторных условиях способность быть ингибитором (подавителем) коронавируса

Антипаразитарный препарат при исследованиях в лабораторных условиях продемонстрировал способность эффективно снижать численность коронавируса в клеточных культурах уже через 48 часов после начала использования. Об этом сообщают австралийские ученые из Royal Melburn Hospital и Monash Univercity. Сообщение об их экспериментах опубликовано в издании Antiviral Research.
Согласно выводам ученых, антипаразитарный препарат «Ивермектин», применяемый для лечения как людей, так и животных, показал на клеточных культурах в лабораторных условиях способность быть ингибитором (подавителем) коронавируса. В ходе эксперимента количество коронавируса через 24 часа снизилась на 93 процента, а по истечении 48 часов — на 99,8 процента.

Теперь препарат надо испытать на людях, чтобы понять, способна ли допустимая для человека дозировка справиться с коронавирусом и каковы могут быть побочные эффекты от употребления лекарства.

«Ивермектин» разработан в 1975 году, с начала 1980-х широко используется для лечения вшей, чесотки, розацеа у людей. Препарат одобрен FDA — Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое де-факто является главным в мире ведомством, одобряющим или не одобряющим то или иное лекарство. Так же «Инвермектин» включен ВОЗ в перечень основных лекарственных средств.

Источник: РГ

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От редакции

Ура?

Аноним, 09 апреля 2020 11:20
Ахахахаха!!!Опять всех ...ли
Аноним, 09 апреля 2020 11:38
Вот когда морги опустеют - тогда и ура.

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