Антипаразитарный препарат «Ивермектин» за двое суток убивает коронавирус

Антипаразитарный препарат при исследованиях в лабораторных условиях продемонстрировал способность эффективно снижать численность коронавируса в клеточных культурах уже через 48 часов после начала использования. Об этом сообщают австралийские ученые из Royal Melburn Hospital и Monash Univercity. Сообщение об их экспериментах опубликовано в издании Antiviral Research.
Согласно выводам ученых, антипаразитарный препарат «Ивермектин», применяемый для лечения как людей, так и животных, показал на клеточных культурах в лабораторных условиях способность быть ингибитором (подавителем) коронавируса. В ходе эксперимента количество коронавируса через 24 часа снизилась на 93 процента, а по истечении 48 часов — на 99,8 процента.
Теперь препарат надо испытать на людях, чтобы понять, способна ли допустимая для человека дозировка справиться с коронавирусом и каковы могут быть побочные эффекты от употребления лекарства.
Источник: РГ