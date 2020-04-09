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Закрыть детские и спортплощадки из-за COVID-19 рекомендовал управляющим компаниям в Бердске министр ЖКХ Денис Архипов

10:45 09.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Министр Новосибирской области отметил, что необходимо разместить в домах, подъездах информацию о дистанционной оплате жилищно-коммунальных услуг.

Закрыть детские и спортплощадки из за COVID 19 рекомендовал управляющим компаниям в Бердске министр ЖКХ Денис Архипов
На открытие детской площадки дома № 20 мкр Северного приезжал замгубернатора по Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области рассказали о новых рекомендациях управляющим компаниям. Это ограничение доступа на детские спортивные площадки, информирование горожан о дистанционных способах оплаты коммунальных услуг.

-Необходимо разместить в домах, подъездах информацию о дистанционной оплате жилищно-коммунальных услуг. Не все этим пользуются, ресурс большой. Надо людей к этому привлекать, — говорит министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Кризис неплатежей можно если не преодолеть полностью, то хотя бы смягчить, уменьшить объем долга жителей, который после снятия ограничительных мер придется оплатить. Помимо дистанционных способов оплаты, открыли кассы непосредственно в управляющих компаниях. Коммунальщикам напомнили о соблюдении санитарных норм.

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От редакции

Нужно закрывать детские площадки?

Аноним, 09 апреля 2020 11:13
Нужно.Еще бы разогнать бабок с скандинавскими палками.Ходят группами.Просто наказывать нужно
Аноним, 09 апреля 2020 11:23
РЕКОМЕНДУЮ вам и министру почаще дышать свежим воздухомА то от спертого у некоторых походу поехала крыша.Че курите?

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