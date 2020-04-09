Самые старые кладбища мира

Испокон веков, как только люди начали организовывать совместное хозяйство стали возникать места, где хоронили умерших

Кладбище – это не только место захоронения усопшего человека, но и память о нем. Испокон веков, как только люди начали организовывать совместное хозяйство стали возникать места, где хоронили умерших. Это был не только способ отгородить друг от друга живых и мертвых, но и спрятать тела от хищников и посторонних глаз. Наиболее древние кладбища возникали в местах, где появлялись первые города – стоянки для людей, где пересекались торговые пути, где проживало большое количество людей. Конечно, можно углубиться в историю и вспомнить о первых склепах и захоронениях Древних египтян, но в данной статье в большей степени будут затронуты именно массовые кладбища, где хоронили своих близких обычные люди.

Гросс Фреденвальде

Данное кладбище, расположено в Германии, оно считается самым старым, год его основания составляет примерно 8500 г. до нашей эры. На его территории было найдено девять скелетов, и поиски еще продолжаются. По первоначальным данным, в земле еще присутствуют тела других умерших. Большая часть из найденных ранее живущих людей, являются детьми до шести лет. По заверениям археологов именно это место является самым первым местом, где начали хоронить детей. Данные находки относятся к эпохе мезолита, когда начался процесс освоения земли, начались попытки земледелия и освоения мира. Это каменная эпоха, орудия труда были выполнены из грубого камня и на данный момент остается загадкой, каким образом людям того тысячелетия удавалось выкапывать глубокие могилы для умерших людей.

Керамикос

Вторым по старшинству кладбищем, является захоронение людей вблизи Афин в Греции, его возраст датируется около 3000 лет до нашей эры. В Древней Греции по закону запрещалось хоронить людей в городе, поэтому кладбища создавались вдоль дорог. Но по мере роста кладбищ и города, территории стало не хватать и впоследствии кладбище стало частью города. Данное кладбище отличается тем, что состояло из двух частей, одна из которых была обустроена внутри города, отделенного только одной стеной. Места упокоения находились под землей, а на ней располагалась часть города, жилые и ремесленные дома, а также Помпейон – древний религиозный храм. Изначально места захоронения выглядели как обычные курганы, но позже люди начали из огораживать и возводить надгробия, в виде больших ваз, самая знаменитая — это Дипилонская амфора. Украшены они были в основном различными орнаментами и геометрическими фигурами.

Еврейское кладбище на Елеонской горе

Данное кладбище находится в Израиле, Иерусалиме и для еврейского народа, это не только земля для захоронения усопших, но и священное место, ведь оно связано с библейскими событиями. По приданиям на нем похоронены пророки Аггей, Захария и Малахия. Именно по приданиям Захарии, в конце всех дней Мессия взойдет на Елеонскую гору и начнет воскрешение мертвых. Данное кладбище начинает свою историю примерно с 1000 г до нашей эры. Первые захоронения были произведены в природных гротах и на склонах горы, но затем люди начали создавать пещеры. Также, данное кладбище является действующим и на сегодняшний день, в нем хоронят значимых и выдающихся израильтян.

Кладбище в Удеграме

Одно из древнейших захоронений в мире и самое старое в Пакистане, данное захоронение обнаружили только в 2012 году. Год основания данного кладбища примерно 500 – 1000 г. до нашей эры. Обследование тридцати найденных могил привело к заключению, что обряд похорон проходил по очень сложному порядку. Изначально тела располагали на земле в могиле, которая была обнесена деревянным заборчиком. К покойнику приносили в дар дорогие украшения и драгоценности, посуду и другую кухонную утварь. Позже захоронение вскрывалось, тела доставали и сжигали, затем заново запечатывали могилы и возводили курганы. Для народов данной местности огонь являлся священной стихией, именно через него можно было принести дары богам. Возможно, что таким образом люди пытались «перенести» умерших людей на небеса к своим богам, чтобы там они продолжили свою жизнь.

Кладбище Окуноин

Японское кладбище, основанное примерно в 819 г нашей эры, является самым «молодым» из данного списка. Оно расположено на горе Коя, где был возведен первый монастырь буддистов, основанный монахом Кукаем. Он сам был похоронен на этом кладбище и послужил местом паломничества для многих других японцев. По легендам, Кукай или Кобо Дайтси не умер, а впал в глубокую медитацию в ожидании появления будущего будды Мироку. Главным же олицетворением данного кладбища является зал Тородо, где расположены 10 000 светильников, которые были подарены верующими. И считается, что в них ни разу не потухал огонь, начиная с 1088 г нашей эры.

История древнейших кладбищ мира погружает нас в далекие времена, где отделить правду от вымысла порой бывает не просто. Но не остается сомнений, что они до сих пор хранят множество тайн и загадок, которые мы так и не сможем узнать. И никто не может быть уверен, в том, что не найдутся еще более древние места захоронений.