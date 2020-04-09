«Устроили спектакль»: без денег и работы, на грани срыва из-за самоизоляции — что пишут в соцсетях жители Искитима и Бердска

Одни остались без работы, другие не верят в существование вируса. Третьи боятся, что люди скоро пойдут воровать или начнется гражданская война. «Курьер. Среда. Бердск» собрал самые яркие мнения.

Мнение о самоизоляции из социальных сетей жителей Искитима Бердска

Первая волна напряжения от вестей о всемирной пандемии коронавируса прошла. Многие стали выходить на улицу, другие начали возмущаться. Что думают о самоизоляции и коронавирусе жители Искитима и Бердска, что они пишут в комментариях в социальных сетях — «Курьер. Среда. Бердск» собрал самые яркие мнения.

— Тестов нет, ситуация красивая. Вы верите, что в Бердске нет заболевших? Полгорода побывавших из Таиланда, рядом аэропорт, город миллионник… Красота! Нет заболевших.

— Что мониторить-то? Не соблюдается ничего. Работодатели должны обеспечить средствами защиты своих сотрудников: пройдитесь по магазинам — только в одном магазине соблюдают требования (федеральная сеть), все остальные без масок и перчаток, без санитайзеров. Наблюдала картину — кассир вытерла ленту обычной тряпкой, руки о халат вытерла, и продолжила голыми руками пакеты пробивать.

— Устроили какой-то спектакль с самоизоляцией. Что к чему — посидели дома 5 дней, а сейчас не поймешь: соблюдать или нет эту изоляцию.

— В стране ЧС не объявлено, всё носит рекомендательный характер. Какие могут быть протоколы и штрафы?

— О какой безопасности людей идёт речь?? Лишь бы на людей штраф повешать!!! Писали, что будут изолировать всех кто прилетит с Москвы или ещё откуда-нибудь и все вранье! Все прилетают и свободно передвигается! Температуру даже не меряют в аэропортах. Только и слышно как люди возмущаются, что другие прилетели и разгуливают. За то штрафы ввели, здорово конечно!!! Вчера с Москвы мужик прилетел в Новосибирск и поехал на автобусе в Карасук и по дороге плохо себя чувствовал. Позвонил 112, так его встретила скорая и полиция. А где вы раньше были? Почему допустили, чтоб он вышел с аэропорта? Он пока доехал, заразить мог остальных!! Ведь писали, что не выпускают. Где обещанный режим? Вы для начала сами его начните соблюдать, а потом требуйте с народа!

— Пусть введут режим ЧС в стране, и власть возьмёт на себя содержание граждан, тогда все будут сидеть дома. Все переложил на плечи работодателя, Ладно крупные предприятия могут оплачивать зарплату людям и то голый оклад. А мелким ИП откуда брать деньги?

— Кто получал черную зарплату вообще без денег будут сидеть, или у кого от выработки идёт начисление, то же самое. А то что отсрочка по платежам банков, так это нужно кучу справок принести, и доказать что ты не можешь сделать оплату. Банк-то отсрочит платёж, а долг никуда не денется, в следующем месяце платить за два придётся. А между тем цены идут вверх на все, зарплату не поднимают!

— Да, но если вынуждено сидеть дома, то на что жить людям!? Мы вынуждены сидеть дома ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ!!! но платить нам за это никто не будет! И кредиты сами себя не заплатят!!! Режим САМОизоляции!!! Пусть водят режим ЧС и мы будем сидеть дома, а государство нам будет за это платить. Но нет же! Государству это не выгодно!

— Получается с ребенком 1 раз в неделю выйти на детскую площадку- это «преступление», а в очереди для оплаты услуг стоять — это необходимость. Отсрочек нет, с электросетей звонят и побуждают оплатить долг под угрозой отключения электричества… Поэтому людям и приходится «гулять» по городу.

— Ну или все с голоду вымрут, сейчас цены ещё поднимут и все хорошо станет, будем есть траву, ну если штрафовать не будут!

— Мне не охота пойти в аптеку, не рядом с домом, а там, где дешевле, и нагореть хотя бы на 1000. Это прям совсем не смешно. И я не хочу получить штраф.

— Да самоизоляция, да надо сидеть дома, но что делать ИПешникам??? Тем, которые исправно платят налоги.. Нам никто не будет выплачивать, не даст отсрочку, не будет платить аренду!!! Ещё месяц и мы останемся без работы вообще. Я бы рада пойти на завод, только вопрос какой? Кто будет платить за институт моим детям, кто будет платить кредиты? Одни вопросы, а ответов нет.

— Недооцениваешь опасность пандемии — твой выбор. Только потом не плачься.

— А где такого работодателя найти, они вроде не дураки на себя все брать, да и в чем задействованы-то? Работодатель сейчас думает, где деньги на аренду брать или прикрыть все!

— Ждете, что начнется гражданская война? Да, никто дома сидеть не будет!

— Где людям деньги брать?

— Вообще ошалели что ли? Людям и так из-за этого вируса жить не на что, а они ещё и цены поднять хотят!!!! Добиваются того чтоб люди шли убивать и грабить?!

— Мне не нравятся, что в Москве преувеличивают угрозу, а регионы ведутся. «Кошмарят» народ по чём зря, сеется страх и паника среди некоторых людей. И так кто-то остался без денег, работы, кто-то сидит и не выходит из дома, с 30 марта. А кто-то пашет за себя и коллегу, который на дистанционке, а получат одинаково.

— В Москве преувеличивают? А что там должны делать, при прогрессии и наглядных примерах негативного сценария в других странах? Махнуть рукой? Там наоборот изначально слишком мягко восприняли угрозу.

— Есть тут люди, которые из-за выходного месяца рискуют остаться не то чтобы без денег, но вообще даже без еды? «Нерабочий» месяц только начался, а в СМИ уже пишут про случаи ограбления доставщиков еды. Что будет к концу месяца тогда?