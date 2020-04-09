Трехметровая яма после фекальной аварии остается открытой, но воду и тепло дали в микрорайонах Белокаменный и Раздольный Бердска

Воду и тепло подали 8 апреля в 16.00. Работы на месте разрытия еще будут вестись, рассказала диспетчер ООО «Белокаменный».

На месте фекальной аварии еще ведутся работы рядом с Белокаменным Бердска

Устранили аварию на канализационных сетях в микрорайонах Белокаменный и Раздольный Бердска. Об этом рассказала диспетчер управляющей компании ООО «Белокаменный» и подтвердили жители. Напомним, на место происшествия даже выезжал бизнесмен Виктор Голубев. Жители два дня были без воды и отопления. 7 апреля жители города обратились в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой узнать, что произошло. Рядом разрыли яму, сегодня, 9 апреля, еще будут вестись работы.

— Воду и тепло подали вчера, 8 апреля, в 16.00. Работы на месте разрытия еще сегодня будут вестись. Отключать ничего больше не планируем, — сказала диспетчер 9 апреля.

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» стал свидетелем, как проводятся работы на месте прорыва. На место, по всей видимости, выехал Виктор Алексеевич. Он является руководителем компании-застройщика микрорайона ООО «Кристалл-С». Замдиректора КБУ Бердска по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск» утром, 8 апреля, что сети микрорайона Белокаменного не принадлежат КБУ. Они не переданы городу и находятся в собственности застройщика. Директор управления гражданской защиты населения Василий Пономарев также побывал на месте аварии. Он сказал «Курьер. Среда. Бердск», что работы на месте прорыва завершаются.

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