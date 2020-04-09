Украла сумку с едой и 5900 рублей у собутыльницы подруга в Новосибирской области

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую – 24-летнюю местную жительницу, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

В ходе совместного распития спиртных напитков знакомая похитила у нее сумку

В Межмуниципальный отдел МВД России «Венгеровский» поступило заявление от жительницы села Заречье о совершенном в отношении нее грабеже. Женщина сообщила, что в ходе совместного распития спиртных напитков знакомая похитила у нее сумку, в которой находились продукты питания и денежные средства в сумме 5900 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую – 24-летнюю местную жительницу, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Выяснилось, что денежные средства злоумышленница потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

Источник: 54.мвд.рф