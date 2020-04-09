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Горячая линия о работе бизнеса во время самоизоляции из-за COVID-19 открыта в Новосибирске

14:00 09.04.2020 Фото: pixabay.com
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Звонки принимают по номеру 8 800 600 34 07 по будням с 9:00 до 18:00 по новосибирскому времени.

Горячая линия о работе бизнеса во время самоизоляции из за COVID 19 открыта в Новосибирске
Звонки принимают по номеру 8 800 600 34 07
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Горячая линия о работе бизнеса во время самоизоляции из за COVID 19 открыта в Новосибирске

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Структурное подразделение Центра «Мой бизнес» запустило горячую линию для предпринимателей, где смогут проконсультировать о работе в условиях распространения коронавируса, о доступных мерах поддержки и ответить на другие вопросы.

Звонки принимают по номеру 8 800 600 34 07 по будням с 9:00 до 18:00 по новосибирскому времени.

Сотрудники центра «Мой бизнес» приступили к развитию организации еще в начале года. Площадка центра включит в себя всю инфраструктуру поддержки предпринимательства, включая представителей бизнес-омбудсмена, налоговой службы и других специалистов. Об официальном открытии центра по адресу г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9в сообщим позже.

Источник: iskitim.nso.ru

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