Субсидии и пособия в Бердске: кому продлевают и куда обращаться

В Центр соцподдержки населения можно обратиться и за новыми назначениями пособий и субсидий, но только по предварительной записи.

По словам Светланы Казаковой, пособия и субсидии, у которых срок назначения заканчивается с 1 апреля по 1 октября, продлят автоматически.

В особом порядке в связи с распространением коронавирусной инфекции работает до 30 апреля Центр социальной поддержки населения в Бердске.

Прием населения будет проводиться в те же приемные дни, которые и были, в понедельник, среду и четверг с 9.00 до 18.00 (13.00-14.00 – обед). Но прием осуществляется в режиме предварительной записи или через портал госсуслуг можно записаться на прием, сообщила на пресс-конференции 9 апреля директор Центра социальной поддержки населения Светлана Казакова.

Для семей с детьми

— Согласно постановлению губернатора «Об особом порядке продления отдельных мер поддержки семей с детьми» проводится работа по автоматическому продлению пособий на детей в семьях, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Таких семей у нас порядка 2000, в этих семьях воспитывается порядка 5000 детей. Все пособия, у которых срок окончания предыдущего назначения заканчивается с 1 апреля по 1 октября, будем продлять автоматически. Без приема граждан, без запроса их доходов. Размеры пособий четко определены, в этих же размерах они и будут продлены, — рассказала Светлана Казакова.

Для тех граждан, которые впервые обратились за этим пособием, порядок остался прежним. Они записываются на прием, приходят с пакетом документов, который нужен по законодательству. После чего определяется, есть ли у гражданина право на пособие или нет.

Второе пособие, которое губернатор указал в постановлении — пособие по уходу за ребенком до 3 лет в многодетной семье.

Эти пособия назначаются на год, и у кого предыдущий срок назначения будет заканчиваться с 1 апреля по 1 октября, он также будет продлен автоматически, без сбора или предъявления каких-либо документов со стороны получателей, подчеркнула Светлана Дмитриевна.

Субсидии

Предоставление федеральных выплат. Получателям, у которых срок предоставления субсидий заканчивается с 1 апреля по 1 октября, получение субсидий будет продлено автоматически. Без предоставления доходов и в том в том же размере, что и за предыдущий период. После того, как пройдет 6 месяцев, гражданам нужно будет предоставить доходы для того, чтобы пересчитать субсидию.

Теперь субсидия будет продлена не только неработающим пенсионерам, но и всем работающим бердчанам, кто получал субсидию по состоянию на 1 апреля.

Кто не получал субсидию ранее, но хотят ее получать, необходимо записаться на прием и прийти в Центр соцподдержки населения с пакетом документов для назначения этой меры социальной поддержки.

Если человек получал субсидию феврале, но в марте не пришел ее продлить, это тоже будет считаться новым назначением и ему тоже необходимо записаться на прием, отметила Казакова.

Как позвонить в Центр соцподдержки населения

5-61-24 — пособия семьям с детьми;

5-60-94 — назначение и выплата субсидий;

5-61-54 — компенсация расходов на оплату ЖКУ;

5-61-24 – социальная доплата к пенсии;

5-61-04 – выплаты донорам, многодетным семьям, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, компенсация за детсад,;

5-60-51 –общий по любым вопросам;

Прием документов на выплаты и пособия будет осуществляться преимущественно по предварительной записи или через личный кабинет на едином портале госуслуг.

Направлять личные обращения в письменном виде по почтовому адресу: 633004, Бердск, ул.Кирова, д.2/1, Центр социальной поддержки населения.