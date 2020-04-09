Список из 646 системообразующих организаций экономики РФ. Кого будет поддерживать государство?

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки, сообщает Интерфакс.
Список системообразующих предприятий — детище кризиса 2008 года, когда десятки крупных компаний из-за финансового кризиса оказались одномоментно отрезаны от кредитных ресурсов, и государству пришлось задуматься об их спасении. В 2014-2015 годах, после ослабления рубля на фоне подешевевшей нефти и геополитических рисков, чиновники вернулись к списку системообразующих организаций, периодически рассматривая на заседаниях правкомиссии вопросы оказания поддержки этим компаниям.
В перечень системообразующих предприятий в 2008 году включили чуть более 300 компаний, в 2015 году список сократился до примерно 200. На фоне кризисных явлений в мировой экономике, связанных с пандемией коронавируса, правительство решило обновить список: такое поручение первый вице-премьер Андрей Белоусов подписал 10 марта.
Минфин предлагал в этот раз включить в перечень в том числе финорганизации — более полусотни банков, страховых компаний, инфраструктурных организаций и даже брокеров, но правительство отказалось это делать, так как эти организации находятся под регулированием ЦБ.
Помимо возможности претендовать на господдержку, присутствие в перечне также, вероятно, будет означать мораторий на банкротство в ближайшие полгода — такой пункт есть в проекте постановления правительства, которое подготовило Минэкономразвития.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник подписал распоряжение о мониторинге финансово-экономического состояния системообразующих предприятий страны. Согласно этому распоряжению, отраслевые ведомства и госкорпорации должны будут обеспечить предоставление в государственную информационную систему промышленности и в систему топливно-энергетического комплекса показателей системообразующих компаний.
На основании этой информации Минпромторг и Минэнерго будут готовить отчеты по мониторингу организаций, а Минэкономразвития — формировать сводный отчет и направлять в правительство для принятия возможных решений по поддержке.
В итоговом списке — 646 позиций. «Интерфакс» публикует полную версию перечня в разбивке по отраслевой и ведомственной принадлежности (в такой редакции перечень был направлен в курирующие министерства на прошлой неделе, его подлинность агентству подтвердил источник в финансово-экономическом блоке правительства).
|№ п/п
|Наименование организации
|Минэнерго России
|Добыча нефти и природного газа
|1
|АО «Башнефтегеофизика»
|2
|АО «Зарубежнефть»
|3
|АО «Самотлорнефтепромхим»
|4
|АО «Таиф»
|5
|ОАО «Арктикгаз»
|6
|ООО «Афипский НПЗ»
|7
|Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз»
|8
|Промышленно-финансовая группа «Сафмар»
|9
|АО «Нефтехимсервис»
|10
|ООО «Нефтяная компания «Новый Поток»
|11
|АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»
|12
|ПАО «НОВАТЭК»
|13
|ООО «Иркутская нефтяная компания»
|14
|ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания»
|15
|ООО «Компания Полярное Сияние»
|16
|ПАО «Газпром нефть»
|17
|ПАО «Газпром»
|18
|ПАО «ЛУКОЙЛ»
|19
|ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»
|20
|ПАО «Сургутнефтегаз»
|21
|ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина
|22
|АО «Таманьнефтегаз»
|Добыча прочих полезных ископаемых и предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
|23
|АО «Сибирская сервисная компания»
|24
|АО «УПНП И КРС»
|25
|ООО «Аргос»
|26
|ООО «Буровая компания «Евразия»
|Добыча угля
|27
|АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
|28
|АО «Черниговец»
|29
|АО по добыче угля «Воркутауголь»
|30
|АО ХК «Якутуголь»
|31
|ОАО «СДС-уголь»
|32
|ООО «Компания «Востсибуголь»
|33
|ООО «Шахта «Листвяжная»
|34
|ООО Приморскуголь
|35
|ООО Ресурс
|36
|ООО УК Межегейуголь
|37
|ООО Участок Коксовый
|38
|ПАО «Мечел»
|39
|ПАО «СУЭК»
|40
|ПАО «Южный кузбасс»
|41
|АО «Русский Уголь»
|Обеспечение электрической энергией, газом и паром
|42
|АО «Атомэнергоремонт»
|43
|АО «Донэнерго»
|44
|АО «Мосгаз»
|45
|АО «Московская областная энергосетевая компания»
|46
|АО «Мособлгаз»
|47
|АО «Оборонэнерго»
|48
|АО «Объединенная энергетическая компания»
|49
|АО «Региональные электрические сети»
|50
|АО «Сибирско-уральская энергетическая компания»
|51
|АО «Системный оператор единой энергетической системы»
|52
|АО «Татэнерго»
|53
|АО «Ямалкоммунэнерго»
|54
|ГК «Росатом»
|55
|Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
|56
|ООО «ЕСН»
|57
|АО «Крымэнерго»
|58
|ОАО «Сетевая компания»
|59
|ОАО «Фортум»
|60
|ООО «Башкирские распределительные электрические сети»
|61
|ООО «ТЭР»
|62
|ПАО «Интер Рао»
|63
|ПАО «Квадра-генерирующая компания»
|64
|ПАО «Россети»
|65
|ПАО «Русгидро»
|66
|ПАО «Т плюс»
|67
|ПАО «ТГК-14»
|68
|ПАО «Территориальная генерирующая компания №2»
|69
|ПАО «Энел Россия»
|70
|ПАО «Юнипро»
|71
|ООО «Сокар энергоресурс»
|Деятельность трубопроводного транспорта
|72
|ПАО «Транснефть»
|73
|АО «Черноморские магистральные нефтепроводы»
|Минфин России
|74
|АО «Крокус интернэшнл»
|75
|ООО «ОКН»
|76
|ООО «Ф.О.Н.»
|77
|Российское объединение инкассации Центрального банка Российской Федерации
|78
|АО «Гознак»
|Минтранс России
|Деятельность сухопутного транспорта
|79
|АО «ФПК»
|80
|АО «Центральная ППК»
|81
|ООО «Грузовая компания «Новотранс»
|82
|ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина»
|83
|ГУП города Москвы «Мосгортранс»
|84
|ГУП пассажирского автомобильного транспорта московской области «Мострансавто»
|85
|ОАО «Российские железные дороги»
|86
|ООО «Агро-авто»
|87
|ООО «ДЛ-транс»
|88
|ООО «Ресурстранс»
|89
|АО «Первая грузовая компания»
|90
|ООО «Прайм шиппинг»
|91
|СП ГУП «Петербургский метрополитен»
|92
|СП ГУП «Горэлектротранс»
|93
|СПБ ГУП «Пассажиравтотранс»
|94
|ПАО «Трансконтейнер»
|95
|ООО «Деловые линии»
|Деятельность воздушного транспорта
|96
|ООО «Авиакомпания Волга-Днепр»
|97
|АО «Авиакомпания «Россия»
|98
|ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии»
|99
|ООО «Авиакомпания «Победа»
|100
|ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
|101
|ПАО «Авиакомпания Сибирь»
|102
|ПАО «Аэрофлот»
|103
|ООО «ЮАэро»
|Деятельность водного транспорта
|104
|ОАО «Московский туристический флот»
|105
|ОАО «Донинтурфлот»
|106
|ООО «ВодоходЪ»
|107
|ПАО «Совкомфлот»
|108
|ПАО «Совфрахт»
|109
|ФГБУ «Морспасслужба»
|110
|ФГУП «Морсвязьспутник»
|Инфраструктура
|111
|АО «Асфальт»
|112
|АО «Глонасс»
|113
|АО «Донаэрострой»
|114
|АО «ДСК «Автобан»
|115
|АО «Сибмост»
|116
|АО «Труд»
|117
|ООО «Глобал Портс»
|118
|Государственная компания «Автодор»
|119
|ООО «Делопортс»
|120
|ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
|121
|АО «Морской порт Санкт-Петербурга»
|122
|ООО «Мост»
|123
|ОАО «Каздорстрой»
|124
|ОАО «Новосибирскавтодор»
|125
|ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой»
|126
|ООО «Автодоринжиниринг»
|127
|ООО «ДСК»
|128
|ООО «Технострой»
|129
|АО «Туапсинский морской торговый порт»
|130
|ПАО «Новороссийский морской торговый порт»
|131
|ООО «Универсальный перегрузочный комплекс»
|132
|ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
|Аэропорты
|133
|АО «Международный аэропорт Шереметьево»
|134
|АО «Международный аэропорт «Пулково»
|135
|ООО «Воздушные ворота северной столицы»
|136
|ООО «Домодедово Эрфилд»
|137
|АО «Международный аэропорт Внуково»
|138
|ООО «Новапорт Холдинг»
|139
|ООО «Базэл Аэро»
|140
|АО УК «Аэропорты Регионов»
|141
|ОАО «Челябинское авиапредприятие»
|Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
|142
|ООО «Локотех-Сервис»
|143
|ООО «ПЭК»
|144
|ООО «Сельта»
|145
|ФГУП «Госкорпорация по ОРВД»
|146
|ФГУП «Росморпорт»
|Минстрой России
|147
|АО Инжиниринговая компания «АСЭ»
|148
|АО «Мосводоканал»
|149
|Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»
|150
|Группа компаний «Росводоканал»
|151
|ООО «А101»
|152
|АО «ВАД»
|153
|АО «Главное управление обустройства войск»
|154
|АО «Политехстрой»
|155
|АО «Корпорация Трансстрой»
|156
|АО «Краснодаргазстрой»
|157
|АО «ЛГСС»
|158
|АО «Мостострой-11»
|159
|АО «МТТС»
|160
|АО «Ренейссанс констракшн»
|161
|ЗАО «ФСК «Архстройинвестиции»
|162
|ЗАО «Кубанская Марка»
|163
|ООО «Гранель»
|164
|ООО «Главтрой-СПБ Специализированный застройщик»
|165
|ООО «Развитие»
|166
|ЗАО «ТД Талина»
|167
|ПАО «Инград»
|168
|ООО «Нувель»
|169
|ООО «Капитал груп»
|170
|ООО «Кортрос»
|171
|ООО «Специализированный застройщик «БизнесСити»
|172
|ООО «ГК «МИЦ»
|173
|ООО «Боэс констракшн»
|174
|ООО «Велесстрой»
|175
|ООО «Велесстроймонтаж»
|176
|ООО «Газартстрой»
|177
|ООО «ГСП-2»
|178
|ООО «Запсибгазпром-газификация»
|179
|ООО «Мип-строй № 1»
|180
|ООО «Нова»
|181
|ООО «Ренейссанс хэви индастрис'»
|182
|ООО «СГК-1»
|183
|ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион»
|184
|ООО «Стройгазконсалтинг»
|185
|ООО «Стройтрансгаз трубопроводстрой»
|186
|ПАО «Группа «ЛСР»
|187
|ПАО «Группа Компаний «ПИК»
|188
|ПАО «Мостотрест»
|189
|ООО «Трансстроймеханизация»
|190
|ПАО «ГК «Самолет»
|191
|ООО Специализированный застройщик «СпецСтройКубань»
|192
|ФГУП «ГВСУ №14»
|193
|ООО «ГК ФСК»
|194
|ООО «Сэтл Групп»
|195
|АО «Группа компаний «Эталон»
|196
|ООО «Югстройимпериал»
|197
|ООО «Специализированный застройщик-1 «Югстройинвест-ДОН»
|Минсельхоз России
|Пищевая промышленность и производство напитков
|198
|АО «ВБД»
|199
|АО «Данон Россия»
|200
|АО «ОМПК»
|201
|АО «Управляющая компания «ЭФКО»
|202
|АО «ЧМПЗ»
|203
|ГК «Продо»
|204
|ГК «Абрау-Дюрсо»
|205
|Группа компаний «ТРИО»
|206
|ОАО «Великолукский мясокомбинат»
|207
|АО «Макфа»
|208
|ОАО «Прогресс»
|209
|ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг»
|210
|ООО «Группа компаний «Доминант»
|211
|ООО «Кока-кола эйчбиси Евразия»
|212
|ООО «Марс»
|213
|ООО «Нестле Россия»
|214
|ООО «Пепсико холдингс»
|215
|ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
|216
|ООО «Продимекс»
|217
|ООО «УК Содружество»
|218
|ПАО «Группа Черкизово»
|219
|АО «Татспиртпром»
|Сельское хозяйство
|220
|Агрокомплекс Чурилово
|221
|Агропромышленная ГК «Юг Руси»
|222
|Агропромышленный комплекс Агро-инвест
|223
|Агропромышленный холдинг Эко-культура
|224
|Агрохолдинг «Белая птица»
|225
|Агрохолдинг Красный Восток
|226
|АО «Аграрная Группа»
|227
|АО «Агрообъединение «Кубань»
|228
|АО «Агрофирма «Октябрьская»
|229
|АО «Дружба народов Нова»
|230
|АО «Инжавинская птицефабрика»
|231
|АО «Моссельпром»
|232
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|233
|АО «Объединенная Зерновая компания»
|234
|АО «Приосколье»
|235
|АО «Птицефабрика Северная»
|236
|АО «Сибирская Аграрная Группа»
|237
|АО «Ярославский бройлер»
|238
|АО Молвест
|239
|АО фирма «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева
|240
|Группа компаний «Агроэко»
|241
|Группа компаний «Астон»
|242
|Группа компаний «Благо»
|243
|Группа компаний «Горкунов»
|244
|Группа компаний «Дороничи»
|245
|Группа компаний «Каргилл»
|246
|Группа компаний «Нэфис»
|247
|Группа компаний «Рост»
|248
|Группа компаний «Сигма»
|249
|Группа компаний «Стойленская Нива»
|250
|Группа компаний «Зеленая Долина»
|251
|Группа компаний «Сюкден»
|252
|ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова
|253
|ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
|254
|ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов-Ситно»
|255
|ЗАО «Ставропольский бройлер»
|256
|ЗАО «Уралбройлер»
|257
|ЗАО Кировский молочный комбинат
|258
|Концерн Детскосельский
|259
|Кормовая компания «Мегамикс»
|260
|ОАО «ЛКХП им. Кирова»
|261
|ОАО «Протек»
|262
|ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»
|263
|ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»
|264
|ОАО «Токаревская птицефабрика»
|265
|ОАО «Турбаслинские бройлеры»
|266
|ОАО «Милком»
|267
|ООО «Авангард-Агро-Воронеж»
|268
|ООО «Авангард-Агро-Орёл»
|269
|ООО «Агропромкомплектация — Курск»
|270
|ООО «АКП Дамате»
|271
|ООО «Белгородские гранулированные корма»
|272
|ООО «Белгранкорм»
|273
|ООО «Великолукский свиноводческий комплекс»
|274
|ООО «ГК «Агро-Белогорье»
|275
|ООО «Группа компаний «Русагро»
|276
|ООО «Курск-Агро»
|277
|ООО «Птицеводческий комплекс «АК Барс»
|278
|ООО «Птицефабрика Акащевская»
|279
|ООО «Русская рыбопромышленная компания»
|280
|ООО «ЦЧ АПК»
|281
|ООО «ЭкоНиваАгро»
|282
|ООО «Агрокультура Групп»
|283
|ООО «Агрофирма Ариант»
|284
|ООО «Долина Овощей»
|285
|ООО «Знаменский СГЦ»
|286
|ООО «Компания «Био-Тон»
|287
|ООО «Межениновская птицефабрика»
|288
|ООО «Покровское молоко»
|289
|ООО «Равис ПФ»
|290
|ООО «Русмолко»
|291
|ООО «Хохланд Руссланд»
|292
|ООО «Чебаркульская Птица»
|293
|ООО «Челны-Бройлер»
|294
|ООО «ЭкоМилк»
|295
|ООО «Эрманн»
|296
|ООО «Агрокомплекс Ростовский»
|297
|ПАО «Птицефабрика Боровская им. А.А. Созонова»
|298
|ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства»
|299
|ПАО «Русский лосось»
|300
|СХ ПАО «Белореченское»
|Минпромторг России
|Гостиницы и предприятия общественного питания
|301
|АО «Аэромар»
|302
|ООО «Амрест»
|303
|ООО «Бургер рус»
|304
|ООО «Главная линия»
|305
|ООО «Интернэшнл ресторант брэндс»
|306
|ООО «Макдоналдс»
|Добыча металлических руд
|307
|АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат»
|308
|АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
|309
|АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат»
|310
|ПАО «Михайловский ГОК»
|311
|ПАО «Полюс»
|312
|АО «Полиметалл УК»
|Добыча прочих полезных ископаемых
|313
|АО «Первая нерудная компания»
|314
|АК «Алроса» (ПАО)
|315
|АО АГД Даймондс
|316
|ОАО «Ураласбест»
|317
|ООО «Руссоль»
|318
|ООО «Восточная горнорудная компания»
|Лесопромышленный комплекс
|319
|АО «Группа ИЛИМ»
|320
|АО «Монди сыктывкарский ЛПК»
|321
|АО «Готэк»
|322
|ООО «Группа компаний «Сегежа»
|323
|ОАО «Архангельский ЦБК»
|324
|ОАО «Дальлеспром»
|325
|ОАО «Кондопога»
|326
|ООО «Свеза»
|Металлургическая промышленность
|327
|АО «БМК»
|328
|АО «Волжский трубный завод» (АО «ВТЗ»)
|329
|АО «Воткинский завод»
|330
|АО «Выксунский металлургический завод»
|331
|АО «Концерн «Калашников»
|332
|АО «Концерн ВКО «Алмаз-антей»
|333
|АО » КФ»
|334
|АО «Металлургический завод «Электросталь»
|335
|АО «НПО «Сплав» им. А.Н.Ганичева»
|336
|АО «Объединенная металлургическая компания»
|337
|АО «ОЭМК»
|338
|АО «Первоуральский новотрубный завод»
|339
|АО «Производственное объединение «Стрела»
|340
|АО «Русская медная компания»
|341
|АО «Русский Алюминий»
|342
|АО «Тяжмаш»
|343
|АО «Уральская сталь»
|344
|АО «Уралэлектромедь»
|345
|АО «ХК «Металлоинвест»
|346
|АО «Челябинский ЭМК»
|347
|ОАО «Евраз Холдинг»
|348
|ОАО «Завод им. В.А.Деггярева»
|349
|ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»
|350
|ОАО «УГМК»
|351
|ОАО «УК «Промышленно-металлургический холдинг»
|352
|ООО «Группа Онэксим»
|353
|ООО «Металлсервис-Групп»
|354
|ПАО «Ашинский» металлургический завод»
|355
|ПАО «ГМК «Норильский никель»
|356
|ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма»
|357
|ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
|358
|ПАО «Машиностроительный завод»
|359
|ПАО «Мотовилихинские заводы»
|360
|ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
|361
|ПАО «Северский трубный завод» (ПАО «СТЗ»)
|362
|ПАО «Северсталь»
|363
|Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» (ПАО «СинТЗ»)
|364
|ПАО «Тагмет»
|365
|ПАО «Трубная металлургическая компания» (ПАО «ТМК»)
|366
|ПАО «Тулачермет»
|367
|ПАО «Челябинский металлургический комбинат»
|368
|ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»
|369
|ПАО «ЭН+ Групп»
|370
|АО «Новосибирский стрелочный завод»
|Производство автотранспортных средств
|371
|АО «Автоваз»
|372
|АО «Урал», АО «Автомобильный завод «Урал»
|373
|АО ХК «СДС-Маш»
|374
|ЗАО «Рено Россия»
|375
|ООО «Фольксваген груп Рус»
|376
|ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
|377
|ПАО «ГАЗ»
|378
|ПАО «Камаз»
|379
|ПАО «Нефаз»
|380
|ПАО «Соллерс»
|Производство прочей неметаллической минеральной продукции
|381
|АО «БКО», АО «Боровичский комбинат огнеупоров»
|382
|АО «БЭТ»
|383
|АО «Евроцемент групп»
|384
|АО «Салаватстекло»
|385
|АО «Саратовстройстекло»
|386
|АО «ТехноНИКОЛЬ»
|387
|ОАО «Группа «Магнезит»
|388
|ОАО «Сибирский цемент»
|389
|ООО «Гардиан Стекло Рязань»
|390
|ООО «КНАУФ Инсулейшн»
|391
|ООО «Пилкингтон Гласс»
|Производство продукции машиностроения
|392
|АО «Алтайвагон»
|393
|АО «Арзамасский машиностроительный завод»
|394
|АО «ВРМ»
|395
|АО «Желдорреммаш»
|396
|АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького»
|397
|АО «Коломенский завод»
|398
|АО «ММП имени В.В.Чернышева»
|399
|АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского»
|400
|АО «Новомет-пермь»
|401
|АО «ОДК-ПМ»
|402
|АО «ОСК»
|403
|АО «ПЗ «МАШ», АО «Пермский завод «Машиностроитель»
|404
|АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»
|405
|АО «РСК «МИГ»
|406
|АО «Рузаевский завод химического машиностроения»
|407
|АО «Тихвинский вагоностроительный завод»
|408
|АО «У-УАЗ»
|409
|АО «Вертолеты России»
|410
|АО «Восточная верфь»
|411
|АО «Машиностроительная-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы»;
|412
|АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»
|413
|АО «Петербургский тракторный завод»
|414
|АО «СК «АК Барс»
|415
|АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции»
|416
|АО «Уральский завод гражданской авиации»
|417
|ГК «Ростех»
|418
|АО «Группа «Синара»
|419
|ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
|420
|ОАО «Волгограднефтемаш»
|421
|ОАО «Копейский машиностроительный завод»
|422
|ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
|423
|ОАО «ЛСЗ «Пелла»
|424
|ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
|425
|ООО «ПК «Нэвз»
|426
|ООО «Русские машины»
|427
|ООО «СТМ-сервис»
|428
|ООО «Уралмаш НГО Холдинг»
|429
|ООО «Юргинский машзавод»
|430
|ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод»
|431
|ООО «ОМГ» (Объединенная машиностроительная группа)
|432
|ООО «СЗ «Залив»
|433
|ООО » ССК «Звезда»
|434
|ПАО «Казанский вертолетный завод»
|435
|ПАО «Компания «Сухой»
|436
|ПАО «Корпорация «Иркут»
|437
|ПАО «Курганмашзавод»
|438
|ПАО «ОДК-Сатурн»
|439
|ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение»
|440
|ПАО «Роствертол»
|441
|ПАО «Силовые машины»
|442
|ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
|443
|ПАО «Находкинский судоремонтный завод»
|444
|ПАО «НПК «ОВК»
|445
|ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
|446
|ПАО ААК «Прогресс»
|Прочие обрабатывающие производства
|447
|АО «БТК» ГРУПП»
|448
|АО «Верхневолжский кожевенный завод»
|449
|АО «Восток-Сервис-Спецкомплект»
|450
|АО «ВПК «НПО машиностроения»
|451
|АО «ГКНПЦ им. МВ. Хруничева»
|452
|АО «Группа ГМС»
|453
|АО «Завод «Фиолент»
|454
|АО «ИСС»
|455
|АО «КМПО»
|456
|АО «Компания «Фарадей»
|457
|АО «Концерн «Моринформсистема-Агат»
|458
|АО «Концерн «Океанприбор»
|459
|АО «НПО Лавочкина»
|460
|АО «НПО Энергомаш»
|461
|АО «Обувная фирма «Юничел»
|462
|АО «РЮД «Прогресс»
|463
|АО «Российские космические системы»
|464
|АО «Русская кожа»
|465
|АО » УН «Петропавловск»
|466
|АО «Авиастар-СП»
|467
|АО «Концерн «НПО «Аврора»
|468
|АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»
|469
|АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
|470
|АО «Кордиант»
|471
|АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение»
|472
|АО «Технодинамика»
|473
|АО «ЦТСС»
|474
|ГК «Восток сервис»
|475
|АО «Р-Фарм»
|476
|ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
|477
|АО «Коминвест-АКМТ»
|478
|ООО «Концепт Груп»
|479
|ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез»
|480
|ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация»
|481
|ОАО «УК ЕПК»
|482
|ОАО «Хлопчатобумажный комбинат «Шуйские ситцы»
|483
|ООО «Веза»
|484
|ООО «Гекса» — нетканые материалы»
|485
|ООО «Объединенная сервисная компания»
|486
|ООО «Промкомплектация»
|487
|ООО «Русская инжиниринговая компания»
|488
|ООО «Стан»
|489
|ООО Труппа «КАСКОЛ»
|490
|ООО «Нео-Фарм»
|491
|ООО УК «УЗТМ-Картекс»
|492
|ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва»
|493
|ПАО «Туполев»
|494
|ПАО «Электромеханика»
|495
|ПАО «Кузнецов»
|496
|ПАО «Научно-производственное предприятие «Аэросила»
|497
|ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева»
|498
|ПАО «Ярославский судостроительный завод»
|499
|АО «Роснано»
|500
|АО «Тосненский механический завод»
|501
|ООО «Управляющая компания «РМ Рейл»
|502
|ФГУП «Крыловский ГНЦ»
|503
|АО «АПЗ»
|504
|АО «Электрощит» — ТМ Самара»
|505
|АО «Государственный рязанский приборный завод»»
|506
|АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
|507
|АО «НПП «Исток» им. Шокина»
|508
|АО «Ульяновский механический завод»
|509
|АО «Электрозавод»
|Оптовая и розничная торговля
|510
|ООО » Торговый дом «Балтийский берег»
|511
|X5 Retail Group N.V.
|512
|АО «ГалоПолимер»
|513
|АО «Глория джинс»
|514
|АО «Корпорация «Гринн»
|515
|АО «Русская телефонная компания»
|516
|АО «Связной логистика»
|517
|АО «Тандер»
|518
|АО «Торговая компания «Мегаполис»
|519
|АО «Трансмашхолдинг»
|520
|ООО «Дом одежды» (ГК Zenden)
|521
|ЗАО АВК «Эксима»
|522
|ОАО «Торговый дом ЦУМ»
|523
|ООО «Лабиринт-Волга»
|524
|ООО «Агроторг»
|525
|ООО «Адидас»
|526
|ООО «Альбион-2002»
|527
|ООО «Алькор и ко»
|528
|ООО «Альфа Владимир»
|529
|ООО » Альфа Пенза»
|530
|ООО «Альфа Рязань»
|531
|ООО «Аромалюкс»
|532
|ООО «Атак»
|533
|ООО «Ашан»
|534
|ООО «Билла»
|535
|ООО «Бэст прайс»
|536
|ООО «Вайлдберриз»
|537
|ООО «Виктория балтия»
|538
|ООО «Вкусвилл»
|539
|ООО «Гиперглобус»
|540
|ООО «Городской супермаркет»
|541
|ООО «ГЭС розница»
|542
|ООО «ДНС ритейл»
|543
|ООО «Домашний интерьер»
|544
|ООО «Европа»
|545
|ООО «Икеа дом»
|546
|ООО «Икс 5 гипер»
|547
|ООО «Интернет решения»
|548
|ООО «Камелот-а»
|549
|ООО «Кари»
|550
|ООО «КДВ групп»
|551
|ООО «Купишуз»
|552
|ООО «Лента»
|553
|ООО «Леруа мерлен восток»
|554
|ООО «Маяк»
|555
|ООО «МВМ»
|556
|ООО «Метро кэш энд керри»
|557
|ООО «О’кей»
|558
|ООО «Остин»
|559
|ООО «Розница к-1»
|560
|ООО «Рольф»
|561
|ООО «Сеть связной»
|562
|ООО «Ситилинк»
|563
|ООО «Союз св. Иоанна воина»
|564
|ООО «Спар миддл Волга»
|565
|ООО «Спортмастер»
|566
|ООО «Строительный торговый дом «Петрович»
|567
|ООО «Тамерлан»
|568
|ООО «ТД «Электротехмонтаж»
|569
|ООО «ТС Командор»
|570
|ООО «Фактор»
|571
|ООО «Эйч энд эм хеннес энд мауриц»
|572
|ООО «Элемент-трейд»
|573
|ООО ТД «Сима-ленд»
|574
|ПАО «Аптечная сеть 36,6»
|575
|ПАО «Детский мир»
|576
|ПАО «Дикси групп»
|577
|ПАО «Компания «М.видео»
|578
|ПАО «Объединенные машиностроительные заводы»
|579
|ПАО «Фосагро»
|Фармацевтическая промышленность
|580
|АО «Биннофарм»
|581
|ОАО «Биосинтез»
|582
|ПАО «Фармстандарт»
|Химическая промышленность
|583
|АО «Башкирская содовая компания»
|584
|АО «Минудобрения»
|585
|ПАО «Тольяттиазот»
|586
|АО «МХК «Еврохим»
|587
|АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»
|588
|АО «ОХК «Уралхим»
|589
|АО Фирма «Август»
|590
|ГК «Рускомпозит»
|591
|Группа компаний «Титан»
|592
|КАО «Азот»
|593
|ОАО «Щекиноазот»
|594
|ООО «Никохим»
|595
|ООО «Группа Полипластик»
|596
|ПАО «Акрон»
|597
|ПАО «Куйбышевазот»
|598
|ПАО «Нижнекамскшина»
|599
|ПАО «СИБУР холдинг»
|600
|ПАО «Уралкалий»
|601
|ПАО «Химпром»
|602
|ИООО «Славкалий»
|603
|ФГУП «Производственное объединение «Маяк»
|604
|ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова»
|Прочее
|605
|Группа компаний «Регионы»
|Минприроды России
|606
|ПАО «Геотек сейсморазведка»
|607
|ООО «Голевская горнорудная компания»
|608
|АО «Росгеология»
|609
|ООО «Интегра Менеджмент»
|Минобрнауки России
|610
|ООО «Анкор кадровые решения»
|611
|АО «Концерн «Созвездие»
|612
|АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-баррикады»
|613
|АО «Федеральный центр науки и высоких технологий «специальное научно-производственное объединение «Элерон»
|614
|ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
|615
|ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им.Н.Л.Духова»
|616
|ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина»
|617
|ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»
|618
|ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
|619
|ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры»
|620
|ФГУП «Цниимаш»
|621
|ФГЦП «Цэнки»
|Минкомсвязи России
|622
|АО «Связь объектов транспорта и добычи нефти»
|623
|АО «ПФ «СКБ Контур»
|624
|АО «Сбербанк — технологии»
|625
|АО «Эр-телеком холдинг»
|626
|ГК «Май»
|627
|Группа компаний «АТОЛ»
|628
|ОАО АФК «Система»
|629
|ООО «Сбербанк-сервис»
|630
|ООО «Сибирская интернет компания»
|631
|ООО «Т2 мобайл»
|632
|ООО «Эпам систэмз»
|633
|ООО «Яндекс»
|634
|ООО «1С»
|635
|ПАО «Вымпел-коммуникации»
|636
|ПАО «Мегафон»
|637
|ООО «Мэйл.ру»
|638
|ПАО «Ростелеком»
|639
|ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
|640
|ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
|641
|ФГУП «Почта России»
|642
|Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи»
|Минздрав России
|643
|АО «Группа компаний «Медси»
|644
|ФГУП «НПО Микроген»
|Прочее
|645
|Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации»
|646
|ФГУП Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации»
Или вот мосгаз?