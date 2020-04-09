Список из 646 системообразующих организаций экономики РФ. Кого будет поддерживать государство?

Список системообразующих предприятий — детище кризиса 2008 года, когда десятки крупных компаний из-за финансового кризиса оказались одномоментно отрезаны от кредитных ресурсов, и государству пришлось задуматься об их спасении

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки, сообщает Интерфакс.

Список системообразующих предприятий — детище кризиса 2008 года, когда десятки крупных компаний из-за финансового кризиса оказались одномоментно отрезаны от кредитных ресурсов, и государству пришлось задуматься об их спасении. В 2014-2015 годах, после ослабления рубля на фоне подешевевшей нефти и геополитических рисков, чиновники вернулись к списку системообразующих организаций, периодически рассматривая на заседаниях правкомиссии вопросы оказания поддержки этим компаниям.

В перечень системообразующих предприятий в 2008 году включили чуть более 300 компаний, в 2015 году список сократился до примерно 200. На фоне кризисных явлений в мировой экономике, связанных с пандемией коронавируса, правительство решило обновить список: такое поручение первый вице-премьер Андрей Белоусов подписал 10 марта.

Минфин предлагал в этот раз включить в перечень в том числе финорганизации — более полусотни банков, страховых компаний, инфраструктурных организаций и даже брокеров, но правительство отказалось это делать, так как эти организации находятся под регулированием ЦБ.

Помимо возможности претендовать на господдержку, присутствие в перечне также, вероятно, будет означать мораторий на банкротство в ближайшие полгода — такой пункт есть в проекте постановления правительства, которое подготовило Минэкономразвития.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник подписал распоряжение о мониторинге финансово-экономического состояния системообразующих предприятий страны. Согласно этому распоряжению, отраслевые ведомства и госкорпорации должны будут обеспечить предоставление в государственную информационную систему промышленности и в систему топливно-энергетического комплекса показателей системообразующих компаний.

На основании этой информации Минпромторг и Минэнерго будут готовить отчеты по мониторингу организаций, а Минэкономразвития — формировать сводный отчет и направлять в правительство для принятия возможных решений по поддержке.

В итоговом списке — 646 позиций. «Интерфакс» публикует полную версию перечня в разбивке по отраслевой и ведомственной принадлежности (в такой редакции перечень был направлен в курирующие министерства на прошлой неделе, его подлинность агентству подтвердил источник в финансово-экономическом блоке правительства).