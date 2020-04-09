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Первый штраф в 1000 рублей за прогулку в парке в режим самоизоляции из-за COVID-19 выписали мужчине в Новосибирске

14:30 09.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В судебном заседании мужчина полностью признал вину в совершении административного правонарушения. За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Первый штраф в 1000 рублей за прогулку в парке в режим самоизоляции из за COVID 19 выписали мужчине в Новосибирске
Гулять в парке теперь нельзя
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Первый штраф в 1000 рублей за прогулку в парке в режим самоизоляции из за COVID 19 выписали мужчине в Новосибирске

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Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, в отношении жителя Новосибирска 9 апреля.

Судом установлено, что 6 апреля Новиков К. гулял днем по Центральному парку культуры и отдыха Новосибирска в двух остановках от своего дома. Сотрудники полиции из парка доставили мужчину в отдел МВД для составления протокола.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину в совершении административного правонарушения. За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, суд назначил гражданину наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Напомним, с 8 апреля в Новосибирской области и Бердске начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции в связи с угрозой коронавируса. При этом оштрафовать могут не только туристов, прилетевших из-за границы и находящихся под наблюдением медиков. Под статью «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ попадают абсолютно все жители Новосибирской области.

КоАП РФ Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения
(введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ)

1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, —
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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От редакции

Все еще гуляете?

Аноним, 09 апреля 2020 14:43
Да, к сожалению, в парке, на то что пошёл в магазин, не скажешь, но кому и какую опасность он представлял не понятно, протокол видимо для отчётности.
Аноним, 09 апреля 2020 15:13
НВР: Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения

Очень смешной закон. Его надо было в 2000-ом году принять и все эти годы неукоснительно всем выполнять. Потому что у нас всё это время - то дома взорвут, то подлодка утонет, то торфяники загорятся что не потушить, то половина лесов в сибири в пожарах сгорит, то какую-нибудь дамбу размоет, то метро взорвут... А уж что в домах газ взрывается или самолёт упадёт - это вообще обыденность.

Когда вообще в этой стране с этим правительством не было угрозы возникновения чрезвычайной ситуации?
Вася, 09 апреля 2020 16:05
Пополнение бюджета,это прям золотая жила всех обложить штрафами
Аноним, 09 апреля 2020 14:52
Наконец то!
Может теперь поймут, что кроме режима ЧС (которые так мечтает получить либерда), есть еще понятие "угрозе возникновения ЧС"
И надо соблюдать режим, а не гулять, плевав на окружающих, и говоря "мне в Конституции прописано право свободного передвижения"

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