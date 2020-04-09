Первый штраф в 1000 рублей за прогулку в парке в режим самоизоляции из-за COVID-19 выписали мужчине в Новосибирске

В судебном заседании мужчина полностью признал вину в совершении административного правонарушения. За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Гулять в парке теперь нельзя

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, в отношении жителя Новосибирска 9 апреля.

Судом установлено, что 6 апреля Новиков К. гулял днем по Центральному парку культуры и отдыха Новосибирска в двух остановках от своего дома. Сотрудники полиции из парка доставили мужчину в отдел МВД для составления протокола.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину в совершении административного правонарушения. За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, суд назначил гражданину наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Напомним, с 8 апреля в Новосибирской области и Бердске начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции в связи с угрозой коронавируса. При этом оштрафовать могут не только туристов, прилетевших из-за границы и находящихся под наблюдением медиков. Под статью «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ попадают абсолютно все жители Новосибирской области.

КоАП РФ Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения

(введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ)

1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, —

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.